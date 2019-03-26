Erzurum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü,Şiddet Önleme ve İzleme Merkez Müdürlüğü tarafından, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik ‘’Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele’’ semineri düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcıları Harun Akpınar, İsmet Erdal, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Şükran Göktaş, Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi MüdürüYusuf Yiğit,Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Şaban Garipoğlu, AÇSH Şube Müdürü Bekir Gezer ve kurum çalışanları katıldı.

Çocuk Destek Merkezinde Görevli Psikolog Alev Çeltik tarafından düzenlenen seminerde erken yaşta ve zorla evliliklerin toplum üzerindeki olumsuz etkileri ve çözüm yolları ele alındı.

Çeltik,erken yaşta evliliğin bütün hayatı etkilediğini ifade ederek ‘’Erken yaşta evlilikler; çocuğa yönelik ve kadına yönelik bir şiddettir.Erken yaşta evlilik çocuğun cinsel istismarıdır. Erken yaşta evlilik çocuk işçiliğinin bir türüdür. Bir çocuğun kendini geliştirmesine izin vermemek ekonomik şiddettir. Kız çocukları, erkek çocuklarına göre daha sıklıkla erken yaşta evlendirilmektedir. Erken yaşta evliliğin zorluklarını kız çocukları daha ağır deneyimlemektedir. Bu durum toplumun kız çocuklardan ve erkek çocuklardan beklentileriyle yakından ilgilidir’’ dedi.

Türk Ceza Kanuna göre erken yaşta evliliğin suç olduğunu belirten Çeltik, ‘’ TCK’da erken yaşta evlilik bir suç olarak tanımlanamamakla birlikte bu tarz evlilikler; Çocuğun Cinsel İstismarı ve Reşit Olmayanla Cinsel İlişki bağlamında cezalandırılmaktadır. Sadece fail değil mağdurun ve failin anne babası da ceza alabilir’’ şeklinde konuştu.

Dünya genelinde her yıl 12 milyon kız çocuğunun 18 yaşından önce evlendiğini kaydeden Çeltik, ‘’Dünya genelinde 5 kız çocuğundan biri 18 yaşından önce, 9 kız çocuğundan biri 15 yaşından önce evleniyor. Ülkemizde ise erken yaşta evlilikler geçmişe göre düşüş trendinde. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre 200 ile 2017 yılları arasında 16 ve 17 yaşında evlenen çocukların sayısı kız çocuklarında 23 bin 906, erkeklerde isebin 81 olarak saptanmıştır.Erzurum’da 2018 yılında 4 bin 887 evlilik gerçekleşmiş 16 ve 17 yaşında evlenen kız çocuk sayısı 305 olmuştur.2018 yılında Erzurum’da kız çocuk evlenme oranı yüzde 6.2 dir. Erken yaşta evliliğin en fazla olduğu iller Ağrı, Muş ve Bitlis,en düşük olduğu iller ise Tunceli, Rize ve Trabzon’ dur ’’ ifadelerini kullandı.