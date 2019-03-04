Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Kars İl Eylem Planı semineri Kars’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Kars İl Eylem Planı kapsamında seminer düzenlendi.

Kars’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Kars İl Eylem Planı kapsamında seminer düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde merkezde görev yapan okul müdürleri ve rehber öğretmenlerine yönelik gerçekleştirilen seminerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Kuruluş Müdür V. Selvi Rüya Ubiç, bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

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