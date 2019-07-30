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Erken yaşlarda kazanılan spor bilinci kalıcı oluyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektör Yardımcısı Prof.

30 Temmuz 2019 Salı 14:38
Erken yaşlarda kazanılan spor bilinci kalıcı oluyor

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, erken yaşlardan itibaren çocuklara spor ve fiziksel aktivite bilincinin aktarılması gerektiğini söyledi.


Sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi derslerini nitelikli bir şekilde verebilmesi adına düzenlenen eğitim projesinin açılış toplantısında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deligöz, öğrencilerin okullarda akademik bilgi ile donatılmasının tek başına yeterli olmadığını, bunun mutlaka spor ve kültür-sanatla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bazı alışkanlıkların erken yaşlarda edinilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Engin Deligöz, “Bu proje, sınıf öğretmeni adaylarının beden eğitimi derslerini daha nitelikli olarak verebilmesi adına çok önemli. ASÜ, spor ve sağlık alanında ihtisas üniversitesi olarak seçildi. Biz, spor ve sağlığın kesiştiği noktada çalışmalar üretme gayretindeyiz. Projeyi, bu manada da son derece değerli buluyoruz” dedi.


Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Hüseyin Ünlü de, çalışmanın genel hatlarına dair bilgiler aktardı. Fiziksel aktivite yetersizliğine bağlı sağlık sorunlarının giderek yaygınlaştığını belirten Prof. Dr. Ünlü, bu durumun hem sağlık sorunlarına hem işgücü kaybına hem de sağlık harcamalarının artmasına neden olduğunu söyledi. Tüm bu olumsuzluklarla mücadele edebilmenin yolunun, erken yaşlardan itibaren fiziksel aktivite duyarlılığını sağlayabilmek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ünlü, “Çocuklarımıza erken yaşlardan itibaren spor bilinci kazandırma noktasında, sınıf öğretmenleri kritik bir öneme sahip. Yapılan araştırmalar, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ile alakalı dersleri yürütebilecek yeterli bilgiye sahip olmadığını ortaya koymaktadır. Biz de, düzenlediğimiz bu proje ile sınıf öğretmenlerimizi beden eğitimine dair bilgilendiriyoruz. Böylece, öğretmen adayları göreve başladıklarında, beden eğitimi ile alakalı dersleri daha verimli şekilde işleyebiliyorlar” diye konuştu.


Toplantının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Deligöz, proje münasebetiyle Prof. Ünlü’yü tebrik etti ve başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:38
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