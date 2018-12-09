Erken seçime gidildi... Ermenistan halkı sandık başında

Ermenistan'da yaşanan siyasi kriz ve toplumsal olayların ardından yapılan erken milletvekili seçimi için halk sandık başına gitti.

Ermenistan'da nisan ayındaki gösterilerden sonra başbakanlık koltuğuna oturan Nikol Paşinyan'ın erken seçimin önünü açmak için ekim ayında istifa etmesinin ardından karar verilen erken seçim için halk bu sabah oy kullanmaya başladı.

Sabah 08.00'de başladı

Ülke genelinde sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi 12 saat sürecek. Yaklaşık 3 milyon nüfuslu ülkede 2,5 milyon kadar seçmen bulunuyor. Seçime katılım oranının daha öncekilerde olduğu gibi yüzde 60 civarında olması bekleniyor.

Tahminler

Seçim öncesi yapılan anketlerde, ekimde istifa etmesine rağmen geçici olarak başbakanlığı yürüten Nikol Paşinyan'ın partisi "Toplumsal Sözleşme" öncülüğündeki "Benim Adımım" ittifakının yarışı açık farkla kazanacağı tahmin ediliyordu. Paşinyan'ın en yakın rakibinin merkez sağdaki Müreffeh Ermenistan Partisi olması bekleniyor.

Daha önce 10 yıl iktidarda bulunan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başkanlığını yaptığı Cumhuriyetçi Parti'nin (HHK) barajı geçemeyeceği öngörülüyor. Sarkisyan bu seçimde milletvekili adayı olmadı. HHK, onun yerine önceki hükümette savunma bakanı olarak görev yapan Vigen Sarkisyan önderliğinde seçime giriyor.

Ermenistan'da seçim barajı

Ermenistan'da seçime tek başına giren partiler için yüzde 5, ittifaklar içinse yüzde 7 seçim barajı bulunuyor.

Seçimde parlamentonun en az 101 yeni üyesi belirlenecek. Ermenistan anayasası gereği, parlamentonun üye sayısı en az 101, en fazla 200 olabiliyor.

Anayasa, parlamentoda en az 3 partinin temsil edilmesini gerektiriyor. Bu nedenle seçimde kullanılan oyların dağılımına ve baraj altında kalacak partilerin durumuna göre seçim bölgelerinin çıkaracağı milletvekili sayıları değişebiliyor. Bu yüzden son parlamentonun üye sayısı 105 olmuştu. Parlamentoda kaç milletvekili bulunacağını seçim kurulunun bir hafta içinde açıklaması bekleniyor.

Seçimin ilk sonuçlarının gece belli olmaya başlayacağı, pazartesi sabahı ise resmi olmayan sonuçların ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Ermenistan meclisinin oluşmasından sonra yeni parlamentonun üyeleri 31 Aralık'ta yapılacağı belirtilen oturumda başbakanı seçecek ve başbakan da hükümetini kuracak.

Ermenistan'ı erken seçime götüren süreç

2 Nisan 2017’de yapılan son seçimde eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın partisi HHK yüzde 49 oy alarak meclisteki en büyük siyasi grup oldu. Paşinyan’ın ittifakı ise yüzde 7,7 oy aldı. Sarkisyan, cumhurbaşkanlığı görevinin dolmasından sonra nisan ayında mecliste milletvekillerinin oylarıyla başbakan seçildi.

Ülkede 2015’te yapılan anayasa değişikliğiyle yarı başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçildi. Böylece cumhurbaşkanlığı daha çok sembolik bir görev haline gelirken başbakanın yetkileri artırıldı.

Sarkisyan’ın muhalifleri, iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Ermeni siyasetçinin cumhurbaşkanlığı bittikten sonra başbakan adayı olmayacağını açıklamasına rağmen iktidarı bırakmamak için böyle bir anayasa değişikliğine gittiğini savundu.

Sarkisyan’ın başbakanlığına karşı çıkan ve ülkede yolsuzluk, insan hakları ihlalleri yapıldığını savunan, daha fazla demokrasi talebinde bulunan Paşinyan liderliğindeki on binlerce gösterici, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan’ın birçok kentinde günler süren protestolar düzenledi.

Gösteriler üzerine Sarkisyan istifa etmek zorunda kaldı. Onun yerine meclisteki oylamada, partisinin sadece 9 milletvekili olmasına rağmen Paşinyan, "sokak desteğiyle" başbakan seçildi. Ülkede bir an önce erken seçime gidilmesini isteyen Nikol Paşinyan, erken seçimin önünü açmak için ekim ayında başbakanlık görevinden istifa etti. Bunun ardından parlamentoda yapılan iki oylamada da başbakan belirlenemedi. Böylece ülkede 9 Aralık’ta erken seçime gidilmesi kararı alındı.