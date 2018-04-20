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Erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Erken seçimin yapılacağı 24 Haziran günü, 15 Temmuz darbe girişiminde hain kurşunla şehit olan Abdullah Tayyip Olçok'un doğum günü olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olçok'un cenaze töreninde yaptığı konuşma sırasında gözyaşlarına hakim olamamış ve konuşmasını erken noktalamıştı.

20 Nisan 2018 Cuma 08:47
Erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

15 Temmuz darbe girişimi sırasında babası Erol Olçok ile birlikte köprüde şehit düşen Abdullah Tayyip Olçok, 24 Haziran 1999'da dünyaya gelmişti.

"BU SENE BİR ANLAM DAHA KAZANACAK"

Erol Eren Olçok sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile şehit Abdullah Tayyip Olçok'un el sıkıştığı fotoğrafı paylaştı ve "24 Haziran Abdullah kardeşimin doğum günü. Bu sene bir anlam daha kazacak, İnşallah Recep Tayyip Erdoğan başkan olacak" mesajını paylaştı.



ERDOĞAN CENAZEDE GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Temmuz'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaşlarını tutamamıştı. Erdoğan, cenazede duygularını böyle ifade etmişti;



"Gerçekten bugün önce Fatih Camii'nde şehitlerimizin cenaze namazını kıldık. Şu anda burada yine şehitlerimizin namazını kılıyoruz. Aynı anda Türkiye'nin değişik yerlerinde şehitlerimizin namazı kılınıyor. Erol benim bir yol arkadaşımdı. Abdullah pırlanta bir yavrumuzdu, rabbim cennetiyle müşerref kılsın. Mustafa kardeşimizi de aynı şekilde rahmetiyle tecelli eylesin. Daha fazla konuşamayacağım milletimizin başı sağolsun. Fakat bu haşhaşilere bu malum terör örgütüne, Fethullahçı Terör Örgütü'ne biz bu yolda kefenimizle yürüyoruz ve bunların hakkından gelecek ve bu ülkemizi birlik ve beraberlik içerisinde birlikte geleceğe taşıyacağız."

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:47
  1. Abdullah Tayyip Olçok
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. 15 temmuz darbe girişimi
  4. Erol Olçok

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  • fazlıfazlı5 sa önce
    olcak yok artık çok acı koymuş yokluğu reklam kötü mü çıkacak
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