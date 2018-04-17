Erken seçim öncesi son anket sonuçları!
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim önerisi gündeme bomba gibi düştü. Son seçim anketine göre MHP'nin içinde bulunduğu ittifak açısından bu önerinin yerinde olduğu görülüyor.17 Nisan 2018 Salı 14:13
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında; Kasım 2019'da yapılması öngörülen milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Mart 2018'de yapılması öngörülen yerel seçimlerle birlikte, Malazgirt Zaferi ve Büyük Taaruz'un yıl dönümü 26 Ağustos 2018'de yapılması önerisi ile gözler anketlere çevrildi.
SON ANKETLER İTTİFAKI GÖSTERİYOR
ORC'nin 3 hafta önce yaptığı son ankete göre erken seçim ittifakın yararına görünüyor.
ORC Araştırma, 22-26 Mart tarihleri arasında 36 ilde 5620 seçmenle yüz yüze görüşerek "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sordu.
Araştırmaya göre, Cumhur ittifakına olan destek Cumhuriyet tarihinin en yüksek oy oranına doğru yükseliş bandında.
İŞTE OY ORANLARI
CUMHUR İTTİFAKI (AK PARTİ+MHP): Yüzde 56,2
CHP: Yüzde 26,5
HDP: Yüzde 8,3
İYİ PARTİ: Yüzde 7,1
DİĞER: Yüzde 1,9
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Ankaralı43 dk önce Memati ve Neco neden karın ağrısı ç ekiyorsunuz terbiyesizler. Ben fanatik Ak partiliyim.Recep Tayyip Erdoğan partikurarken, rakibi de parti kurdu hani şu meşhur fırıldak siyasetçi varya silindi gitti.İşte onun adamları benden destek istedi ben de Recep Tayyip Bey bu davanın çilesini çekti cezaevinde yattı, onun için kusura bakmayın Ak Partiyi destekleyeceğim.Sonuç: Belediyelerde Ak partili olmayan her dönemin taklacı, yalaka, onursuz ve işbilmezler, Ak partili bürokratlara zulüm ettiler, görevden aldılar, resen emekli ettiler.Siz ne utanmaz adamsınız. Bahtiyar da belki bizim gibi ak partilidir.Neden hemen damga vuruyorsunuz utanmadan. Söylediklerini de bir düşünün belki de haklıdır. selim52 dk önce hadi si....lan çumur ittifakının oyları %56 imiş kimi kandırıyorsunuz.Ben saadetliyim bitireceğiz çumıur it fakını. Hakikat 1 sa önce Bu seçim devletin istikbalidir. İş aş düşüncek vakit değildir. Yeri geldiğinde sokaklara çıkıp tanklara va darbecilere meydan okuduk. Şimdi bi oy kullanacağız. Canımız ve malımız feda olsun reis arkanda ve yanındayız. neco2 sa önce ulan yalancı bahtıyar tam fetö ağzı seninki senin gibi çok etrafta ailenden hiç kimse akpartili değildi ulan hepiniz hdpye oy verdınız yalanmı ali koç2 sa önce YAW HE HE... Yunus162 sa önce BAHTİYAR YORUMCU, FETÖ CÜ KOKUYORSUN, PİŞMAN OLURSUN FETÖ NÜN BESLENME KAYNAKLARI KURUDU, PARA LAR KESİLDİ MUSLUKLAR KAPANDI. MESELA BÜTÜN ABLALAR ABİLER İMAMLAR AK PARTİYE OY VERDİĞİNE SENİN GİBİ PİŞMAN. 78 YAŞINDAKİ TEMEL E ÖNCE RAPOR ALIN SONRA PEŞİNE TAKILIN BAKALIM NEREYE...... Memati2 sa önce BAHYİYAR bencede sen Saadet e git eksik olsun senin oyun,hadi ordan heyecanlıymış CHP ye ver zaten aynısı ingiliz uşağı Saadet’in başı ile K-mall pampa zaten ha o ha o ikisinde hayin!! BAHTİYAR3 sa önce KENDİMEDEN ÖRNEK VEREYİM 1 YIL ÖNCEKİ AK PARTİLİ CEVREMDE VE AİLEMDE KİMSE KALMADI AMA OY VERECEK PARTİDE YOK.EKONOMİK SIKINTILAR VE KHK İLE İŞTEN UZAKLAŞTIRILANLAR ARASINDA HAKSIZLIĞA UĞRAYANLAR VAR.BANKASYADA GÖREV YAPAN ADAM SPK BAŞKANI OLDUĞU GÜN ÖNÜNDEN YANINDAN GEÇEN İÇERDE.SIKIŞMIŞ BİR HAYAT PAHALILIĞI VARKEN BU SEÇİM PİMİ ÇEKİLMİŞ EL BOMBASI.BENDE KESİNLİKLE OY VERMEYECEĞİM.ALLAH ŞAHİT OLSUN VERDİĞİME ÇOK PİŞMANIN.SAADET PARTİSİNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIM AKPARTİNİN İLK GÜNLERİ GİBİ HEYECANLIYIM. MEHMET KİRBİTCİ4 sa önce ŞAHANE OLUR.ALLAH DEVLET BAHÇELİDEN RAZİ OLSUN İNŞALLAH GERÇEKLEŞİRDE ŞU CHPLİ ULUSALCI SABATAY VE DÖNME YAHUDİ KATİL VE CANİLERDEN KURTULURUZ AMİN.ERKEN SEÇİM BENCE GECİKMEKTEDİR.GÖZÜMÜZÜN NURU RTE YE YAKIN OLANLAR BU İŞİ ONA BASKI YAPARAK HALLETSİNLER BAŞKA ÇARE DÜŞÜNEMİYORUM BİLE. Yunus164 sa önce BU ANKETLER YALAN. TOPLUMU YÖNLENDİRMEK İÇİN YAPILAN ANKET UYDURMALARI. CHP = % 15 CİVARI ( TERÖR SEVİCİLİĞİ YÜZÜNDEN OY KAYBI) MİLLİ OYLARI VE BAYAN OYLARI IYI PARTİ VE AK PARTİYE KAYDI. MHP % 17 + AK PARTİ % 45 = % 62 . HDP % 4,7 BU TOPLUMUN GERÇEĞİ