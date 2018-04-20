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Erken seçim en çok bayrak üreticilerine yaradı

Erken seçim haberi bayrak üreticilerini de hareketlendirdi. 65 milyon adet bayrak üretilecek pazarda, promosyon ürünleri için 3 vardiya çalışılıp 1 milyar ciro yapılacak.

20 Nisan 2018 Cuma 08:13
Erken seçim en çok bayrak üreticilerine yaradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran olarak açıkladığı seçim tarihi, bayrak ve promosyon üreticilerinde acil durum etkisi yarattı. 65 gün kalan seçime bayrak ve promosyon ürünleri yetiştirmek için bütün siparişlerini erteleyen firmalar, iplik ve kumaş temini için görüşmeleri hızlandırdı. AK Parti İstanbul İl Başkanlıkları'na bayrak üreten Efsane Bayrak'ın yöneticisi Mehmet Veren, seçim için 600 ton bayrak üreteceklerini bunun da parasal karşılığının 12 milyon lira olduğunu söyledi.

2 AYDA 10 MİLYON BAYRAK ÜRETİMİ

Büyük montanlı bayrak üretimini 5-6 firmanın yaptığına dikkat çeken Veren, "Toplamda 3 bin ton bayrak üretimi gerçekleşir. Bu da 65 milyon bayrak anlamına geliyor. Yaratacağı pazar ise 60 milyon lira olur" diye konuştu. Şu anda en büyük sıkıntının kumaş ve iplik olduğunun altını çizen Veren, "İmalathanelerin elinde işler olduğu için araya girmekte zorlanıyoruz. Dönemsel ek istihdam yapacağız. Bir şekilde bu duruma çözüm bulacağız" ifadelerini kullandı. Sabah'ın haberine göre, 2014 seçimlerinde sadece AK Parti için 23 milyon bayrak ürettiklerini dile getiren ARZ Ajans'ın sahibi Nihat Bahçıvan ise, "2 ayda 10 milyon adet üretim yapmaya hazırlanıyoruz" dedi.

SEÇİM BAYRAĞINDAN 1 MİLYAR TL CİRO BEKLENTİSİ

Promosyon ürünü üretimi yapan firmaların bulunduğu Promotürk Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler ise, promosyon ürünleri için bir ayda adayların görsel ve bilgilerinin netleşmesinin bekleneceğini dolayısıyla 1 ay gibi kısa bir zamanda üretim yapmak zorunda kalacaklarını söyledi. "Tek vardiyayı 3 vardiyaya çıkaracağız" diyen Güler, şapka, tişört, kalem, bandana, şemsiye ve çikolatadan oluşan promosyon ürünlerinin 1 milyar liralık bir ciro yapacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 08:13
  1. İstanbul
  2. seçim
  3. Bayrak
  4. erken seçim

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