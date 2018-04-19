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Erken seçim, 18 yaşını dolduramayacak seçmenleri etkiledi!

Erken seçimin 24 Haziran'da yapılacak olması 18 yaşını bu iki seçim tarihi arasında dolduramayan gençlerin de takvimini değiştirdi. Yüz binlerce genç, sandığa gidemeyecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 13:44
Erken seçim, 18 yaşını dolduramayacak seçmenleri etkiledi!

Türkiye, Kasım 2019'da yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 'erken seçim' kararı verdi ve 24 Haziran 2018 tarihi belirlendi. Erken seçim kararı, 18 yaşını doldurmayı bekleyen milyonlarca gencin ise oy kullanıp-kullanmama durumunu etkiledi. 18 yaşını bu iki seçim tarihi arasında dolduran yüz binlerce genç, 24 Haziran'da sandığa gidemeyecek. Diğer yandan 23-24 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavı da (YKS) 30 Haziran-1 Temmuz'a ertelendi. Son yıllarda olduğu gibi eğitim dünyasındaki bu değişiklikten de 2000'de doğan ve 'milenyum çocukları' olarak nitelendirilen öğrenciler etkilendi.

SEÇİM 5 AY GERİYE ÇEKİLMİŞ OLDU

24 Haziran 2018 erken seçim tarihi ise 3 Kasım'da oy kullanabilecek gençlerin seçim planlarını değiştirdi. Buna göre erken seçim tarihi olan 24 Haziran 2018'de 18 yaşını dolduramayan kişiler sandığa gidemeyecek.

24 Haziran 2000'de doğan biri ise 24 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için oy hakkını kullanabilecek.

6 MİLYONU AŞAN SAYI

2017 yaş verilerine göre 15-19 yaş aralığında 6 milyon 623 bin 319 kişi bulunuyor. Bu kişilerin 3 milyon 400 bin 443'ü erkek, 3 milyon 222 bin 876'sı ise kadın. 6 buçuk milyonu aşan nüfus oranları içerisinde 18 yaş bandında da çok sayıda gencin bulunduğu biliniyor.

ADAYLARIN DA AJANDASI DEĞİŞTİ

16 Nisan'daki Anayasa Değişikliği'ne ilişkin halk oylaması kapsamında seçilme yaşına dair de önemli bir düzenleme getirilmişti. Daha önce 25 olan seçilme yaşı, yeni sistemle birlikte 18'e düşürüldü. Buna göre 2019'da seçilebilecek biri, 18 yaş bandında olması durumunda yaş şartını karşılayamazsa aday olamayacak.

SINAV TARİHLERİ DE DEĞİŞTİ

24 Haziran için alınan erken seçim kararı, üniversite sınavlarının tarihini değiştirdi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 23-24 Haziran'da yapılacağı açıklanmıştı. Erken seçim için 24 Haziran tarihi belirlenince YKS de 30 Haziran-1 Temmuz'a alındı. 30 Haziran'da ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 Temmuz'da ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek.

Sınav sisteminin bir önceki liseye giriş sistemi olan TEOG gibi son yıllardaki değişiklikleri 2000 yılında doğan ve 'milenyum çocukları' olarak nitelendirilen öğrencilere rastlamıştı. Dünkü sınav tarihinin değişikliği de yine bu yıl üniversite sınavına girecek olan 2000 doğumlu öğrencileri etkilemiş oldu. 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 13:44
  1. erken seçim
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