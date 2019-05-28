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"Erken kuzu kesimi önlenmeli"

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu:- "Erken kuzu kesimi dolayısıyla ülkemizde 30 bin ton et yok ediliyor" - "Karkas ağırlığı 25 kilograma geldikten sonra kuzunun kesilmesi lazım. Erken kuzu kesimi önlenmeli"

28 Mayıs 2019 Salı 22:25
"Erken kuzu kesimi önlenmeli"

ANKARA (AA) - Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Ali Eroğlu, erken kuzu kesimi dolayısıyla Türkiye'de 30 bin ton etin yok edildiğini belirterek, karkas ağırlığı 25 kilogramdan az olan kuzuların kesilmemesi gerektiğini belirtti.

Eroğlu, Türk Veteriner Hekimler Birliği tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hayvan hastalıkları konusunda Türkiye'de yeniden bir yapılanmaya gidilmesi gerektiğini belirten Eroğlu, "Hastalıkların ülkemizde minimize edilmesi gerekir." dedi.

Eroğlu, erken yaşta kuzuların kesilmesine ilişkin, "Erken kuzu kesimi dolayısıyla ülkemizde yaklaşık 30 bin ton et yok ediliyor. Öyleyse erken kuzu kesimi önlenmeli. En az karkas ağırlığı 25 kilograma geldikten sonra kuzunun kesilmesi lazım. 30 bin ton etin bu ülkeye kazandırılması sağlanmış olacak." dedi.

İthal et ve yem konusunda yurt dışından milyonlarca dolarlık ham maddenin ithal edildiğini belirten Eroğlu, "İthal yemle ithal hayvan ya da ithal ettiğimiz hayvanı ithal yemle beslediğimiz zaman bu girdi daha da yükseliyor ve pahalı bir hayvancılık modeli ülkemizde oluşuyor. Bunun için yem bitkilerinin, özellikle ihtiyacımız olan kaliteli kaba yemin karşılanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Eroğlu, tarım arazilerinin yaklaşık 4 milyon hektarını, çiftçilerin devletle anlaşarak nadasa bırakıldığını hatırlatarak, "Meraların ıslah ve rehabilite edilmesi, stratejik konumlarda olması dolayısıyla gözden geçirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım desteklerine değinen Eroğlu, "Bu desteklerin rasyonel, akılcı şekilde ülkenin gerçeklerine ve stratejik bölgelerine göre gözden geçirilip yeniden planlanması gerekiyor." diye konuştu.

Eroğlu, Türk Veteriner Hekimler Birliğinin Türkiye'de hayvancılığın tekrar gözden geçirilmesi öngörü ve projelerinin dikkate alınması çağrısında bulundu.






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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 22:25
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