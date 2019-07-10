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Erken emeklilik son dakika kimler erken emekli olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT mağdurları içinde oldukları sorunların çözümü için Meclis’ten gelecek müjdeli haberi beklerken, muhalifet partilerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge hakkında açıklama yapılıp EYT, 3600 ek göstergeyi Meclis’ten çıkaracağız denilsede hükümetin son sözü önemli. Öte yandan Milyonlarca çalışan SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik hayalleri kurarken erken emeklilikte son dakika gelişmesi yaşandı. SGK yaptığı açıklamada bazı meslek gruplarında çalışanlara erken emeklilik hakkı geldi. Erken emekli olma şartları nedir? Yaşını bekleyenlere erken emeklilik varmı son dakika. Kimler erken emekli olur? Kimler ne kadar erken emekli olur? Peki yıpranma hakkından kimler yararlanabilir?

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
Erken emeklilik son dakika kimler erken emekli olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT mağdurları içinde oldukları sorunların çözümü için Meclis’ten gelecek müjdeli haberi beklerken, muhalifet partilerinden emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge hakkında açıklama yapılıp EYT, 3600 ek göstergeyi Meclis’ten çıkaracağız denilsede hükümetin son sözü önemli. Öte yandan Milyonlarca çalışan SGK SSK ve Bağkur'lu erken emeklilik hayalleri kurarken erken emeklilikte son dakika gelişmesi yaşandı. SGK yaptığı açıklamada bazı meslek gruplarında çalışanlara erken emeklilik hakkı geldi. Erken emekli olma şartları nedir? Kimler erken emekli olur? Peki yıpranma hakkından kimler yararlanabilir? 

Yaşını bekleyenlere erken emeklilik varmı son dakika. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kararnamelerle düzenlenen yıpranma payına açıklık getirmek için bir genelge yayınladı. Bu bağlamda röntgen teknisyenleri, ağızdiş radyoloji uzmanları, infaz ve koruma baş memuru, ceza infaz kurumu müdürü, ihtiyat pilotları da yıpranma hakkından faydalanabilecek ve erken emekli olabilecekler. 1 Ekim 2008 tarihinden bu yana SGK’ya tabi kadın sigortalılar için uygulanan bu hak, 2019/9 sayılı Genelge ile banka sandığı mensubu kadınlar için de uygulanmaya başlandı. SGK’ya devri henüz gerçekleşmeyen banka sandıkları mensubu olan ağır engelli çocuk sahibi kadın çalışanlar da erken emeklilik hakkından faydalanabilecekler. Düzenleme 1 Ekim 2008’den sonrası için geçerli. Dolayısıyla ağır engelli çocuğu bulanan bir kadın sigortalı 1 Ekim 2008 sonrası çalışmaları karşılığında her yıl 90 gün ilave prim günü kazanıyor ve 90 gün erken emekli olabiliyor.

Ağır engelli çocuğu olan bir kadın erken emekli olur mu?

Ağır engelli çocuğu olan bir kadın sigortalı Ekim 2008 sonrası 4 yıl sigortalı çalışmışsa, toplam prim gününe 1 yıl ilave prim ekleniyor ve emeklilik yaşı 1 yıl düşüyor. Kadın sigortalı bu sayede 50 yaş yerine 49 yaşında emekli oluyor ve prim gününe 360 gün ilave ediliyor. Genelgedeki değişiklik ile birlikte, daha önce başvuru yapan fakat SGK’dan erken emeklilik için ret cevabı alan sandık mensubu kadınlar yeniden başvuru yaptıklarında SGK tarafından erken emeklilik için gerekli işlemler yapılacak. Erken emeklilik konusunda Takvim Gazetesinin haberine göre SGK'nın belirlediği meslek kodu içinde yer almayan ancak yasaya göre sağlık çalışanı kabul edilen meslekler konusuna da açıklık getirildi. Bu meslekler için Sağlık Bakanlığı onayı zorunlu olacak ve röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanabileceklerdir. Bu yıpranma hakkından yararlanabilen 45 meslek bulunuyor. Bunlardan bazılarının yıla karşılık kazandığı yıpranma hakları şu şekilde:

Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün.

Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün.

TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün.

Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün.

Emniyet ve MİT mensupları 90 gün.

Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün.

Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif maddeler 90 gün.

Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün.

Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60-90 gün.

Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün.

Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün.

Cezaevi çalışanları da bu haktan yararlanabiliyor. Bu konudaki düzenleme ise geçen yıl gerçekleştirilmişti. Cezaevlerinde çalışanlara verilen 90 gün yıpranma hakkından cezaevi müdürü, infaz ve koruma baş memuru, hükümlü-tutukluklarla irtibat içindeki diğer görevliler de yararlanabiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:47
  1. Yaşa takılanlara müjde
  2. Erken emekli olma şartları nedir?
  3. yıpranma hakkından kimler yararlanabilir?
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