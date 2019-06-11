Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerine yoğun ilgi

Tepebaşı Belediyesi, çocuklara yönelik proje ve çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürürken, sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmete sunulan Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklara yönelik projelerinden biri olarak sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri, iki ayrı noktada çocukların gelişimi için uzmanlar eşliğinde hizmet vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından 2018’in Ocak ayında Ömerağa Mahallesi’nde, 2018’in Kasım ayında ise Aşağısöğütönü Yaşam Köyü içerisinde hizmete sunulan Erken Çocukluk Eğitim Merkezleri; Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun şekilde, çocukların gelişim alanlarını destekleyici bir hizmet anlayışı ile eğitim veriyor. Donanımlı iç alanlarıyla, okul öncesi eğitime uygun şekilde tasarlanan merkezler; çocukların en iyi şekilde eğitim almasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, merkezlerden faydalanan öğrenciler ve velileri de memnuniyetlerini ifade ediyor. Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nde ve Ömerağa Mahallesi’ndeki Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nde, 24-36, 37-48 ve 49-54 aylık çocuklara yönelik olmak üzere 3 grup halinde anaokulu hizmeti veren sınıflar yer alıyor. Merkezlerde ayrıca 2013, 2014 ve 2015 doğumlu çocukların yararlandığı Oyun ve Beceri Grubu sınıfları da yer alıyor.

"Her şey çocuklarımız için"

Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi ve Aşağısöğütönü Erken Çocukluk Eğitim Merkezi hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da çocukların gelişimine katkı vermek adına çalışmaya devam edeceğini ifade ederek “Vizyoner kişiliğiyle, Türkiye’de çağdaş eğitime unutulmaz destekler veren Türkan Saylan’ın adını taşıyan Prof. Dr. Türkan Saylan Erken Çocukluk Eğitim Merkezi’nin ardından; aynı yıl içinde ikinci merkezimizi Aşağısöğütönü Mahallesi’nde bulunan Yaşam Köyü’nde açtık. Alanında uzman okul öncesi öğretmeni arkadaşlarımızın görev aldığı merkezlerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun biçimde eğitim veriyor. Merkezlerimiz, Eskişehirliler tarafından kısa sürede çok sevildi; hem çocuklarımız hem de ailelerimiz oldukça mutlu. Onlar bizim geleceğimiz, gelişimlerine katkı vermek adına elimizden geleni yapacağız. Çok sevilen Erken Çocukluk Eğitim Merkezlerimizin sayısını, ilerleyen dönemde artıracağız. İlgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum, her şey çocuklarımız için” ifadelerini kullandı.