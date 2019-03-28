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Erkekler tutuklandı, kadınlar serbest kaldı

Hırsızlığa karıştığı için her yerde aranan araç Bursa’dan İnegöl’e gelirken polis tarafından durduruldu.

28 Mart 2019 Perşembe 16:47
Erkekler tutuklandı, kadınlar serbest kaldı

Hırsızlığa karıştığı için her yerde aranan araç Bursa’dan İnegöl’e gelirken polis tarafından durduruldu. Araç içerisinde 3’ü bayan 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Geçtiğimiz ay İnegöl’de bir evden yüklü miktardan ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen aracın plakasını tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracın plaka takip sisteminden geçtiğini görünce harekete geçti. Araç için kavşaklarda tedbir alan trafik ve asayiş ekipleri, 37 DL 062 plakalı otomobili Merpa önünde durdurdu. Araçta 3’ü kadın 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan ikisinin hamile olduğu orta çıktı. Songül G’nin (28) doğum sancısı tutunca olay yerine gelen ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yakalanan Savaş S. (26), 7 aylık hamile Handan U. (26), Nehir K. (25) ile Yılmaz G. (30) gözaltına alındı. Öte yandan durdurulan araca sigortası olmadığı için ekipler tarafından ceza kesildi. Gözaltına alınan şahıslardan 4’ü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Savaş S. ve Yılmaz G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:47
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