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Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Daha önce ikinci tura çıkmayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, grup maçlarını galibiyetle tamamladı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:52
Basketbol: Erkekler FIBA Avrupa Kupası

Basketbolda Erkekler FIBA Avrupa Kupası C Grubu'nun son maçında Pınar Karşıyaka, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 86-75 mağlup etti. İzmir temsilcisi daha önce grubu ikinci sırada bitirmeyi garantileyip, adını bir üst tura yazdırmıştı.

Pınar Karşıyaka'nın Marei, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Semih Erden'le sayılar ürettiği ilk periyodun son 3 dakikasına 13-13 eşitlikle girildi. Periyot 18-18 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyotta 15. dakikayı 26-24 önde geçen konuk ekip, Semih Erden'in art arda bulduğu basketlerle üstünlüğünü korudu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son dakikasına 33-31 önde girdiği devreyi 35-31 galip bitirdi.

Üçüncü periyoda Semih Erden'in basketleriyle başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 22. dakikada farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 31-39. Periyodun son 3 dakikasına 53-49 üstün giren konuk ekip karşısında Pınar Karşıyaka son dakika içinde İlkan Karaman'ın smaç basketiyle beraberliği yakaladı: 56-56. Üçüncü periyot 59-59 eşitlikle sona erdi.

Son periyodun başında Berk Uğurlu'nun sayılarıyla 62-59 üstünlük kuran Pınar Karşıyaka, Berke Aygündüz'ün 3 sayılık basketleriyle etkili olduğu bölümde farkı 6 sayıya kadar çıkardı: 71-65. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 37. dakika içinde Kulig'in basketiyle farkı 1 sayıya (72-71) indirmesine rağmen farkı yeniden açan Pınar Karşıyaka, müsabakadan 86-75 galip ayrıldı.

C Grubu'nu 10 puanla 2. sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, bir üst turda I Grubu'nda mücadele edecek.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:52
  1. Karaman
  2. İzmir
  3. Basketbol
  4. FIBA Erkekler Avrupa Kupası
  5. İstanbul Büyükşehir Belediyespor
  6. Pınar Karşıyaka

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