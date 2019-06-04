Erkekler Basketbol 1. Lig: OGM Ormanspor: 66 - Sigortam.net İTÜ BB: 60 Erkekler Basketbol 1.

Erkekler Basketbol 1. Lig final serisi ilk maçında OGM Ormanspor Ankara’da Sigortam.net İTÜ BB’yi konuk etti. Mücadeleyi 66-60 kazanan OGM Ormanspor seride 1-0 öne geçti.



Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Önder Yılmaz, Fatih Güler

OGM Ormanspor: Hasan Rızvıc xxx 10, Seyitcan Erdem, Barış Ömer Erlim xx 4, İsmail Çevik xx 3, Caner Ercan xx 6, Hasan Karabulut xx 6, Mert Alemdar, Sercan Topçu xx 3, Engin Sefa Pamukcu, Yasiin İhsan Graves xxx 25, Şahin Ekmen xx 7, Kemal Canpolat,

Başantrenör: Mustafa Korhan Aydanarığ

Sigortam.net İTÜ BB: Yunus Akçay xx 6, Semih Say, Furkan Ayça, Ömercan Engin, Berkay Sinirlioğlu xxx 12, Cenk Akyol xx 8, Adem Ören xx 6, Ahmet Can Duran xx 10, Mümin Tunç, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Jerome Jevony Frink xx 11, Chad Eliot Frazier xx 7

Başantrenör: Atilla Andaç Yapıcıer

1. Periyot: 29-16

Devre: 41-36

3. Periyot: 52-52

5 faul alan: Cenk Akyol (Sigortam.net İTÜ)

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