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Erkek yurdunda sır ölüm... İntihar mı kaza mı?

İstanbul Maltepe'de öğrenci yurdunda kalan bir kişi 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin, dengesinin kaybederek mi  düştüğünü yoksa İntihar mı ettiğini araştırıyor.  

23 Ekim 2018 Salı 06:28
Erkek yurdunda sır ölüm... İntihar mı kaza mı?

Olay, saat 21:00 sıralarında, Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi'nde bulunan Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

Cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü

 

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 11. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şimdi olayın intihar mı yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 06:28
  1. istanbul
  2. maltepe
  3. yurt

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  • AHMETAHMET1 sa önce
    Balkon korkulukları belli bir standartta yapılmalı.DemirKorkulukların yüksekliği100 cm den aşağı olmamalı. 80 cm yüksekliğinde, veya kafaya göre yapılan korkuluklardan bir kişi biraz eğilip aşağı baksa düşebilir.
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