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Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara taş çıkardı

Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri, 1 yıllık emeklerini görücüye çıkardı.

25 Haziran 2019 Salı 10:39
Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara taş çıkardı

Altındağ Belediyesi Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri, 1 yıllık emeklerini görücüye çıkardı.


Yaşları 45-75 arası olan Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi üyeleri, yıl sonu sergisindeki eserleriyle, profesyonellere adeta taş çıkardı. Altındağlı erkeklerin yılsonu sergisinin açılışını, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı gerçekleştirdi. Merkez üyelerini tebrik eden Başkan Balcı, sergilenen eserlerle yakından ilgilendi.


Merkezde önemli eserlere imza atıldığını ifade eden Başkan Balcı, “Vatandaşlarımızın sosyalleştiği bu merkezde birbirinden güzel sanat eserleri üretiliyor. Herkes Altındağ Belediyesi’nin bu tür merkezlerine gelerek kendisini keşfedebilir” diye konuştu.


“Rehabilite ediyor”


Aydınlıkevler Erkek Yaşam Merkezi’nin üyesi, emekli Kemal Özdem (70), eserleriyle herkesi kendine hayran bıraktı. 3 yıldır merkezde resim kursuna katıldığını söyleyen Kemal Özdem, emekli olduktan sonra hayatının çok daha renkli bir hal aldığını söyledi. Resim yapmanın çocukluktan beri hayali olduğunu ifade eden Özdem, “Çok eskiden beri resim yapmayı severdim. Ama çalışma hayatı nedeniyle hiç zaman ayıramamıştım. Emekli olduktan sonra evde oturmak, günlerimi sıkıntıyla geçirmek yerine buraya geldim. Resim kursuna ve TSM korosuna katıldım. Her ikisi de bana çok iyi geldi. Bizim yaşımızda insanların böyle uğraşlara ihtiyacı var. Sanat insanların içindeki güzel duyguları açığa çıkarıyor, insanı rehabilite ediyor. Emekli olunca her şey bitmiş gibi düşünülmesin. Boş oturmak, evde hanımla atışmak yerine herkes buraya gelsin, faydalı şeylerle uğraşsın” şeklinde konuştu. Kendisine bu imkanları sağlayan Altındağ Belediyesi’ne teşekkürlerini ileten Kemal Amca, eserleriyle yakından ilgilenen Başkan Asım Balcı’ya bir tablosunu hediye ederek güzel bir de sürpriz yaptı.


Merkezin bir diğer üyesi emekli öğretmen Memduh Yurteri (65) ise resme olan yeteneğini bu merkez sayesinde keşfettiğini söyledi. Hayatında hiç resim yapmadığını söyleyen Memduh Amca “Resim yapmayı başarabileceğimi hiç bilmezdim. Çünkü hiç denememiştim. Burada denedim, başardım. 7 ayda 9 esere imza attım. Emekli olduktan sonra hiç boşluğa düşmedim. Zamanımı çok iyi değerlendirdim. Bize bu imkânları sunan herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kaydetti.


Mahallenin sorunlarını dinledi


Başkan Balcı, sergi açılışının ardından Aydınlıkevler Mahallesi sakinleriyle de sohbet etti. Mahallelilerle sohbet eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşların sorunlarını dinledi. İstek ve taleplerinot eden Başkan Balcı, “Altındağ’ı hep beraber yöneteceğiz. Halkımızın istek ve taleplerine çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:39
  1. sergi
  2. sanat

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