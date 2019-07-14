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‘Erkek mesleği’ diyenlere inat itfaiyeci oldular

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine yeni katılan iki itfaiye eri kadın, çevrelerindekilerin ”Erkek mesleği, hortum taşıyabiliyor musunuz?” tepkisine rağmen erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:50
‘Erkek mesleği’ diyenlere inat itfaiyeci oldular

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesine yeni katılan iki itfaiye eri kadın, çevrelerindekilerin ”Erkek mesleği, hortum taşıyabiliyor musunuz?” tepkisine rağmen erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde 588 personel, 7 gün 24 saat esasıyla görev yapıyor. Kısa süre önce yapılan sınavda seçilen 64 personelden Aysel Sinem Yıldız ve Merve Bakır da görevlerine başladı.Kadın itfaiyeciler, kimyasal ve sanayi yangınlarına müdahale, yangın içinden insan kurtarma, ilk yardım, deprem, su üstü ve sellerde insan kurtarma ve dağcılık konularını da kapsayan zorlu özel eğitimi başarıyla tamamladı. Hürriyet İstasyonu’nda vaka çıkmadığı zaman eğitimlerine devam eden kadın itfaiyeciler, her an göreve hazır bekliyor. Yaz mevsiminde artan ot ve çalı yangınlarına kadın personeller başarıyla müdahale ediyor.


Yalova Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünden mezun olan 20 yaşındaki Aysel Sinem Yıldız, lisede bir itfaiye istasyonunu ziyaret etmesinin ardından itfaiyeci olmaya karar verdiğini dile getirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavda alım yapılan 64 kişi içinde seçilen iki kadından biri olduğunun altını çizen Yıldız, mesleğini severek gururla yaptığını söyledi.



"Kadınların gücünü göstermek istiyoruz"


İnsanların canını, malını kurtarmanın anlatılamayacak bir duygu olduğunu belirten Yıldız, “Herkesin kaçtığı yere siz giriyorsunuz, siz müdahalede bulunuyorsunuz. İşinizi başarıyla yaptığınız zaman daha mutlu oluyorsunuz” dedi.


Ailesinin her zaman destek olduğunu ifade eden Sinem Yıldız, “Ama çevremizde daha çok güç olarak bir eleştiri var. ‘Siz yapamazsınız, yetersiz kalabilirsiniz’ diye ön yargıda bulunanlar var. Biz de kadınlar olarak olaylara müdahale edebileceğimizi gösteriyoruz. Her olayda kurtarmanın, müdahalenin heyecanını yaşıyorum. Kadınların da mesleğimizde müdahale yapabileceğini göstermek istiyorum. Sadece erkeklerin değil, kadınların da her işte başarıyı yakalayabileceklerine inanıyorum” diye konuştu.



"Başkan Böcek’e teşekkür"


Kadınların da itfaiyeci olabileceğini kaydeden Yıldız, attıkları bu adımın gerisinin geleceğini dile getirdi. İki kadın itfaiyecinin istihdamına katkı sağladığı için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür eden Yıldız, “Daire başkanımıza ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 64 kişinin içinde bizde yer aldık. Bu imkanı sağlayanlar bize güvendi. Fedakar şekilde görevimizi yerine getireceğiz” dedi.


Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü mezunu 24 yaşındaki Merve Bakır ise, hareketli bir çocukluğunun olduğunu dile getirerek, hayalindeki mesleğe ulaştığını belirtti. 64 kişinin arasında seçilmenin mutluluk verici olduğunu kaydeden Bakır, “Severek yaptığım için vakit çok çabuk geçiyor. Olaydan sonra fikir alışverişi yapıyoruz. Bir insan ya da hayvan olsun canı kurtarmak çok farklı bir duygu” dedi.



"Hortumu tutabiliyor musun" tepkisi


Çevresinden “Kızsın itfaiyede ne işin var, ağırdır, hortumu tutabiliyor musunuz” diye tepkiler aldığını kaydeden Bakır, ”Ailem en büyük destekçim. Tatil günlerimde yanımda telsiz var gibi hissediyorum, evde bir boşluğa düşüyorum. Görevde ise önce bir korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz ama zamanla alışıyorsunuz. Müdahale ve kurtarma alanlarında rahatlıkla çalışıyorum” diye konuştu.


Merve Bakır, bu imkanı kendilerine sağladıkları için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür ederek, itfaiyecilik bölümünden mezun olanlara istihdam sağlanmasının önemli olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:50
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