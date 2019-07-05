Erkek arkadaşıyla kuzeninin cipini çaldığı iddiası Kocaeli'de cezaevi firarisi erkek arkadaşıyla birlikte kuzeninin cipini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın adli kontrol şartıyla salıverildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kuzeninin cipini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, Kuzey Mahallesi'nde cezaevi firarisi erkek arkadaşı R.A. ile kuzeninin cipini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.U, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi. "Cinayet", "yaralama" ve "yağma" gibi suçlardan 20 kaydının bulunduğu, farklı suçlardan 10 aranması ve 14 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenilen firari R.A'yı yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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