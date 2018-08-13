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Erkeğin eşi için kurban kesmesi gerekir mi? Kurbanı ailede sadece erkeğin kesmesi yeterli mi?

Zilhicce ayının 10. günü yani 21 Ağustos Salı günü Kurban Bayramı’nın birinci günü olarak idrak edeceğiz. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar Erkeğin eşi için kurban kesmesi gerekir mi? Kurbanı ailede sadece erkeğin kesmesi yeterli mi? Merak etmekte. İşte detaylar.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:51
Erkeğin eşi için kurban kesmesi gerekir mi? Kurbanı ailede sadece erkeğin kesmesi yeterli mi?

Zilhicce ayının 10. günü yani 21 Ağustos Salı günü Kurban Bayramı’nın birinci günü olarak idrak edeceğiz. Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar Erkeğin eşi için kurban kesmesi gerekir mi? Kurbanı ailede sadece erkeğin kesmesi yeterli mi? Merak etmekte. İşte detaylar.

İslam dininde ferdin mülkiyeti esas olduğundan ailede (karı-koca) zengin olan kişi kim ise kurbanı onun kesmesi gerekir. Kişi dilerse karısı veya çocukları adına kurban kesebilir.Hanefi mezhebinde servet kiminse kurban borcu da onun olduğundan, aile içinde kimin şahsına ait parası varsa onun kurban kesmesi gerekir. Bu ister erkek ister kadın olsun. Şayet bir ailede hem kadının hem de erkeğin ayrı ayrı sermayeleri varsa, dinen zengin sayılan kişi kurban kesmelidir. Her ikisi de zengin ise, ikisi de kurban kesmelidir.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:51
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