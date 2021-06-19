Erkan Petekkaya kimdir hayatı | Erkan Petekkaya kaç yaşında?
Erkan Petekkaya kim? Pek çok kişi bir süredir oyuncu Erkan Petekkaya'nın hayatını karierini araştırıyor. Peki, Erkan Petekkaya kimdir? Erkan Petekkaya hangi dizilerde filmlerde oynadı?
Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı olan Erkan Petekkaya, çocukluk yıllarını İstanbul'un Anadolu yakasında geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla kariyerine başlayan Erkan Petekkaya, 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.
Rol aldığı tiyatro oyunları
- Deli Dumrul
- Kanlı Düğün
- Korku
- Sokak Kedisi Marilu
- Mitos Güzeli
Rolaldığı dizi ve filmler:
- Gecenin Kanatları
- Yeni Dünya
- Kolpaçino 3. Devre
- Ayla
- Deliler
- Kapan
- Güzel Günler
- Aynalı Tahir
- Aşkına Eşkiya
- Bedel
- Taştan Kalp
- Japonyalı Gelin
- Serseri
- Beyaz Gelincik
- Köpek
- Sessiz Fırtına
- Sonbahar
- Bahar Dalları
- Hanımın Çiftliği
- Hanımeli Sokağı
- Öyle Bir Geçer Zaman ki
- Dila Hanım
- Benim Hala Umudum Var
- Paramparça
- Kayıt Dışı
- Vurgun
- Kırmızı Oda
- Doğduğun Ev Kaderindir