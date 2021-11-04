Erkan Özdamar kimdir? Erkan Özdamar nereli? Erkan Özdamar kaç yaşında?
Süper Lig'de 12. haftasında oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek. Peki Erkan Özdamar kimdir? Erkan Özdamar nereli? Erkan Özdamar kaç yaşında? Erkan Özdamar hayatı biyografisi.
Erkan Özdamar, 1988 yılında Ankara'da doğmuştur. Başkent Üniversitesi'nde Spor Bilimleri bölümünden mezun olan Erkan Özdamar, yüksek lisansını da aynı üniversitede yaptı. Dans eğitmenliği yapan Erkan Özdamar, uluslararası Spor ve Dans Eğitmenliği sertifikalarına sahiptir. TFF'nin Ankara bölgesi hakemlerinden Erkan Özdamar, 2020 -2021 sezonunda Süper Lig'de hakemlik görevi verilmeye başladı. Erkan Özdamar, yönettiği 15 maçta 65 sarı, 1'i ikinci sarıdan olmak üzeri 2 sarıkart çıkardı.