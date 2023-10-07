Erkan Kandemir kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Erkan Kandemir kimdir?
İstanbul – 1981
1981 yılında doğdu. Sakarya üniversitesi inşaat mühendisliği bölümünü bitirdi. İngiltere’de Kingston üniversitesi uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimibölümünde yüksek lisans eğitimi alan Kandemir, sonrasında University Oflondon/King’s College Ortadoğu araştırmaları bölümünde ikinci yüksek lisansını yaptı. ayrıca Cambridge üniversitesi uluslararası ilişkiler programına katıldı.2009 yılında gençlik kolları istanbul il başkanlığı görevine getirildi. 2014 yılı eylül ayında geldiği başbakan danışmanlığı görevinden sonra aynı yılın Ekim ayında sağlık Bakanlığı’na bakan yardımcısı olarak atandı. 25, 26, 27 ve 28.dönemlerde İstanbul milletvekili olarak seçildi. 6. ve 7. olağan büyük kongrelerinde MKYK üyeliğine seçildi. teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı görevini sürdürmektedir. evli ve 3 çocuk babasıdır.