Erkan Kalender kimdir nerelidir? Erkan Kalender öldü mü?

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Peki Erkan Kalender kimdir, nerelidir? İşte Erkan Kalender hayatı

Erkan Kalender kimdir?

1972 yılında Eskişehir'de doğdu. İlkokul, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun oldu. 1997 yılında askerlik hizmetini yaptı.

2000 yılında Batman Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Batman’da ki İl stajından sonra Beşiri İlçesinde Kaymakam Refikliği yaptı. Ankara’daki merkez stajında Milli Güvenlik Kurulu’ndan kamu diplomasisi kursu ve Mülkiye Teftiş Kurulu’nda teftiş stajı gördü, ardından O.D.T.Ü’de yabancı dil kursuna devam etti. Balıkesir Balya ve Çorum Oğuzlar İlçesinde Kaymakam Vekilliği yaptıktan sonra İngiltere’de 9 ay yabancı dil eğitimi aldı. 03.11.2003 tarihinde başlayan Ankara’da katıldığı 88. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamladıktan sonra 22.05.2004 tarihindeki müşterek kararname ile atandığı Adana Turhanbeyli İlçesinde kaymakamlık görevine başladı. 30.09.2005 tarihinde Adıyaman Gerger İlçesine atandı. 2 yıl burada görev yaptıktan sonra 29.09.2007 tarihinde Kastamonu Küre İlçesine atanan Kalender 6 Ağustos 2008 günü yayımlanan kararnameyle İvrindi Kaymakamlığına atandı.

Daha sonra ise Siirt Vali Yardımcılığı görevini yürüten Kalender 20 Temmuz 2013 tarih ve 28719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/463 sayılı müşterek Kararname ile Şebinkarahisar Kaymakamlığına atandı. 28 Haziran 2015 tarihinde 1. Derece Kadrolu Bartın Vali Yardımcılığına atandı.