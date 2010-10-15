Eriyen doları ‘merkez’ kurtarır

Uluslararası piyasalarda da değeri düşen dolar, avro karşısında son sekiz ayın en düşük seviyesine indi. Borsa’daki yükseliş sürerken, altın ‘altın devri’ni yaşıyor. Uzmanlar, dolardaki düşüşü Merkez Bankası’nın durdurabileceğini ifade ediyor. İhracatçıların şikayetçi olduğu dolardaki düşüş bütün hızıyla sürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), düşük dolar, güçlü TL seyri ile yaşadıkları zorlukları anlatmak için Ankara’nın yolunu tutarken, ABD Doları, tam iki yıl aradan sonra tekrar 1,4000 liranın altına geriledi. En son 14-15 Ekim 2008 günlerinde 1,4000 liranın altında işlem gören dolar, İMKB'nin yanı sıra altın, gümüş gibi yatırım araçlarındaki tarihi rekorları, iki yıl önceki seviyelere dönerek karşıladı. Önceki gün 1,4170 liradan kapanan dolar dün sabah açılışta 1,4000 lira satış fiyatıyla güne başladı. Bankalar arası piyasada da buna yakın seviyeler gözlendi. Açılışın ardından bir miktar daha gerileyen dolar İstanbul serbest piyasada alışta 1,3930 liraya, satışta ise 1,3980 liraya kadar indi. Sterlin-dolar paritesi 1,5994, yen-dolar paritesi ise 81,27 düzeyinde seyrediyor. Dolardaki düşüş seyri; ABD Merkez Bankası'nın (FED) ülke ekonomisini desteklemek amacıyla yeni önlemler açıklayacağı beklentisine bağlanıyor. Dolar, krizden önce Ağustos 2008’de 1,1400 lira seviyelerine kadar inmişti. Uzun süredir kalıcı bir yükseliş gösteremeyen dolar, 2009 yılı başından sonra artışa geçerek, daha önce Mart 2003'te gerçekleştirdiği 1,7700 zirvesini aştı. 9 Mart Pazartesi günü 1,8200'lere kadar çıkarak TL karşısındaki rekorunu yeniledi. Ardından gelen Merkez Bankası müdahalesiyle gerileyen dolar yıl ortasına gelindiğinde 2009 başındaki seviyelerine tekrar geri dönmüştü. Haziran ayı başlarında 1,6000’lü seviyeleri gördükten sonra 1,5000 - 1,5900 lira aralığında yoğunlaşan bir seyir izlendi. Eylül ayı ortalarında ise 1,5000'ün altına inildi. Dolardaki düşüşe karşın son iki haftada hızlı bir ralli yapan borsadaki yükseliş ise sürüyor. Dün de çıkışını sürdüren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksi, ilk seansın 1 saat 30 dakikalık bölümünde, 440 puan artarak 70.607 puana kadar yükseldi.



AKGİRAY: HALKA ARZLARDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILABİLİR



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vedat Akgiray, halka arzda gelecek yıl tüm zamanların rekorunun kırılabileceğini bildirdi. 12. Uluslararası Enerji Arenası’nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Akgiray, bu yıl sonu itibariyle tahvil ihracının firmalar ve bankalarla birlikte 40'a yaklaşacağını bildirdi. Halka arz çalışmalarına ilişkin bir soru üzerine Akgiray, başvuruların bu yıl çok iyi başladığını hatırlatarak, yaz aylarındaki soluklanmanın ardından şimdi aşırı talep ve çalışma olduğunu söyledi. Akgiray, bu yıl 7-8 adet daha halka arz olabileceğini belirterek, seneye ciddi bir patlama olacağını düşündüğünü ifade etti. Çok sayıda orta boy ve büyük şirketin halka arz düşündüğünü dile getiren Akgiray, "Gelecek yıl herhalde bütün zamanların rekorunu kırarız" dedi.



“MB DOLARI TUTABİLİR”



Piyasadaki dikkat çeken hareketliliği Yeni Akit’e değerlendiren para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, dolardaki düşüşü, Referandum sonrası istikrar beklentisi iyici güçlenen Türkiye’ye gelişi artan yabancı fonlara bağlıyor. Yabancı fonların bir kısmının direkt yatırımlara dönüştüğünü, bir kısmının da borsaya veya altına yöneldiğini anlatan Yıldırımtürk, doların TL karşısında iki yıl önceki seviyesine dönmesinde ABD Merkez Bankası (FED)’in son toplantı tutaklarının açıklanmasının ardından avro-dolar paritesinin dolar aleyhine değişmesinin de etkisi olduğunu ifade etti. MB’nin faiz oranlarıyla bir miktar oynayarak dolardaki düşüşü durdurabileceğine dikkat çeken Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki artışı da Türkiye Kuyumculuk sektörünün aleyhine bir gelişme olarak değerlendirdi. Yıldırımtürk, orta vade beklentisinin dolarda yükseliş, altın fiyatlarında ise düşüş olduğunu kaydetti.



BABACAN: TÜRKİYE’DE LİKİDİTE RÜZGARI VAR



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan da piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi. Anayasada değişiklik taslağının açıklandığı 22 Mart'tan 12 Ekim'e kadar borsa endeksinin dünyada yüzde 1, gelişmekte olan Avrupa'da yüzde 7, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 11 arttığını belirten Babacan, Türkiye'de ise aynı dönemde borsanın yüzde 44 oranında artış gösterdiğini bildirdi. TRT Haber'de yayımlanan "İşin Doğrusu" programında soruları cevaplayan Bakan Babacan, "Türkiye'de likidite rüzgarı var, ama demek ki Türkiye kendi içinde de farklı şeyler ortaya koymuş. Bunda Anayasa değişikliğinin de piyasalar tarafından olumlu algılanması etkili oldu. Pek çok ülkenin ertesi yıl ne yapacağını henüz açıklayamadığı, bocaladığı ya da bir yıldan ötesinde bir şey söylemediği dönemde, bizim üç yıllık perspektif koymamız piyasalar için önemli bir öngörü oldu. Önceliğimiz istikrar, kur değil" dedi