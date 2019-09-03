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Eritre'de dini gruplara ait 7 okula el konuldu

03 Eylül 2019 Salı 15:22
Eritre'de dini gruplara ait 7 okula el konuldu

ADDİS ABABA (AA) - Eritre, Hristiyan ve Müslüman örgütler tarafından yönetilen 7 okula el koydu.

BBC’nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, güvenlik görevlileri, dini örgütler tarafından yönetilen 7 okulu teslim almak için bugün operasyon başlattı.

Operasyonda, Hristiyan ve Müslüman örgütler tarafından yönetilen 7 okula el konuldu.

Hristiyan ve Müslüman gruplara eğitim kurumlarını teslim etmeleri için öncesinde emir gönderen hükümet, haziran ayında Katolik Kilisesine ait tüm sağlık kurumlarına da el koymuştu.

Etiyopya'dan bağımsızlığını kazandığı 1993 yılından bu yana Eritre'yi Isaias Afwerki'nin liderliğini yaptığı Demokrasi ve Adalet için Halk Cephesi (PFDJ) yönetiyor.

Ülkedeki dini gruplar, sık sık ülke yönetimini, siyasi ve hukuki reformları hayata geçirmeye davet ediyor.

Eritre, Eritre Ulema Birliğinin Türkiye’de ofis açması sonrası nisan ayında Türkiye aleyhine açıklamalarda bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:22
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