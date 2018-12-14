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Eritre ve Somali’den ortak dostluk mesajı

14 Aralık 2018 Cuma 20:42
Eritre ve Somali’den ortak dostluk mesajı

ADDİS ABABA (AA) - Eritre ve Somalili liderler, iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi için bir araya geldikleri toplantı sonrası dostluk mesajı verdi.

Eritre Devlet Başkanı Isaias Afewerki ve Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Somali’nin başkenti Mogadişu’da yapılan iki günlük istişare toplantısının ardından ortak basın açıklaması yayınladı.

Açıklamada, iki ülke liderinin de Somali ve Eritre halkı arasındaki tarihi ilişkileri ticaret ve yatırım gibi ortak çıkara dayalı tüm alanlarda daha fazla iş birliği yaparak güçlendirme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi.

Afewerki, Somali hükümetinin kendi güvenlik kurumlarını kurma çabalarını desteklediğini ve memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Bölgedeki ortak sorunlara karşı ortak hareket etme vurgusu yapan iki lider, ayrıca Somali’deki güvenlik ve istikrarın tüm Somali halkının ve bölgenin çıkarına olduğunu kaydetti.

- Cibuti'yi de ziyaret etmesi bekleniyor

Somali’de bir dönem terör örgütü Eş-Şebab'a destek olmakla suçlanan Afewerki, Etiyopya’yla yaptığı barış anlaşmasının ardından tarihi bir adım atarak dün ilk kez Somali’ye gelmişti.

Eritre, Etiyopya’yla yapılan barışın ardından Somali’yle de diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması için temmuzda anlaşma imzalamıştı.

Afewerki'nin, yakın zamanda Cibuti’yi de ziyaret etmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 20:42
  1. Eritre
  2. Somali

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