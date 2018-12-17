Eritre Devlet Başkanı BAE'de bölgesel gelişmeleri görüştü

ABU DABİ (AA) - Eritre Devlet Başkanı İsaias Afewerki resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, görüşmede, ikili ilişkiler ve bu ilişkileri çeşitli alanlarda geliştirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

İkili ayrıca Eritre ile BAE arasındaki ekonomik, yatırım ve kalkınma alanındaki iş birliği fırsatları ile gelecekteki karşılıklı çıkarlara hizmet edecek konuları görüştü.

Eritre Devlet Başkanı Afewerki geçen temmuz ayında da BAE'ye bir ziyaret gerçekleştirmiş ve yine Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmüştü.

Yıllardır süren anlaşmazlığın tarafları Etiyopya ve Eritre, geçen eylül ayında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde Cidde kentinde bir araya gelerek bir barış anlaşması imzalamıştı. Anlaşmada BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da hazır bulunmuştu.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesiyle iki ülke arasındaki gerginlik devam etmişti.