Erişte tarifi, nasıl yapılır? Tereyağlı erişte tarifi
Tereyağlı erişte tarifi, nasıl yapılır?
10 dakikada hazırlayıp yiyebileceğiniz bu pratik erişte tarifi.
Malzemeler
- 2su bardağı
- 2yemek kaşığıtereyağı
- 1yemek kaşığısıvı yağ(zeytin veya ayçiçek)
- 2çay kaşığıtuz
- 3su bardağıkaynar su
Yapılışı
Tencereyi orta-kısık ateşte ocağa alın ve tereyağı ile sıvı yağı ekleyerek ısıtın. Erişteleri tencereye dökün hafif kahverengi bir renk alıncaya dek karıştırarak kavurun. Erişteler kavrulduktan sonra kaynar suyu üzerine ekleyin ve tuzu da dökerek karıştırın. Kısık ateşe alarak kapağını kapatın ve suyunu çekinceye kadar pişirin. Suyunu çekince altını kapatın ve 10-15 dakika kadar demlenmeye bırakın. Afiyet olsun
Erişte pilavı (Hazır Paket Erişte) tarifi nasıl yapılır?
Yağları tencereye alıyoruz, erişteyi ekleyip kavuruyoruz. Tencerenin altı yüksek ateşte olacak suyu ekleyip bir kere karıştıralım. Suyunu çekene kadar kaynatıyoruz suyunu çektikten sonra bir kere daha karıştırıp ocağın altını kapatın.