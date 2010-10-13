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Erişkin obezitesi Türkiye'de süratle yayılıyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin obeziteyi büyük bir problem olarak yaşamaya başlayan ülkelerden birisi olduğunu belirterek, “Çocukluk çağı ve erişkin obezitesi Türkiye'de süratle yayılıyor” dedi

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Erişkin obezitesi Türkiye'de süratle yayılıyor

“Erken Çocukluk Gelişimi Konferansı”nda konuşan Akdağ, Konferansa Milli Eğitim Bakanı Çubukçu ile birlikte katıldıklarını hatırlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın çocukların gelişimi açısından işbirliğini daha da geliştirmek durumunda olduklarını belirtti. Akdağ, çocukluk çağı obezitesinin erişkinliğe geçişte önemli bir problem olduğunu belirterek, “Türkiye artık obeziteyi, aşırı şişmanlığı büyük bir problem olarak yaşamaya başlayan ülkelerden biridir. Bu konuda 2 büyük çalışma yaptık. Bunlardan birisi yakında Antalya'da açıklanacak. Diğerinin sonuçlarını 2 ay içinde alacağız. Bunun ilk sonuçları da elimizde. Çocukluk çağı ve erişkin obezitesi Türkiye'de süratle yayılıyor. Obezite ile diyabetin, kalp hastalıklarının hatta kanser ve kronik hastalıkların yakın ilişkisi var. Dolayısıyla bu problemi artık gündemimize aldık ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı olarak çok yakın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:38
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