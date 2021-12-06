Sözde ülkücü ve dindarlardan DHKP-C destekçisine tebrik

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) başkanlığına, sapkınların destekçisi Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan'ın seçilmesi, adeta bir turnusol kağıdı işlevi gördü. DHKP-C terör örgütü üyesi Helin Bölek’in ölümüne üzüldüğünü açıklayan ve İslam karşıtlığı ile bilinen Sağkan'ı ilk kutlayan isimlerin, kendilerini "ülkücü" ve "muhafazakâr-dindar" olarak pazarlayan siyasetçiler olması, tarihi ikiyüzlülüğü gözler önüne serdi. İslam diniyle ilgili “Sesi çağlar öncesinden gelen" ve "dogmatik" gibi hakaret içerikli ifadeler kullanan Sağkan'a destek veren isimler arasında İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu gibi sözde ülkücü/muhafazakâr isimler yer aldı.

İşte, ilkesiz siyasetçilerin, Erinç Sağkan'ın TBB başkanlığına seçilmesi sonrası paylaşmak için sıraya girdikleri utanç vesikası niteliğindeki o ifadeler:

¥ İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı seçimini kazanan Erinç Sağkan'ı tebrik ediyor, görevini milletimizin her bir ferdi için hukukun üstünlüğü prensibiyle ve adaletle yerine getireceğine yürekten inanıyorum.”

¥ Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ankara Barosu Başkanı Sayın Erinç Sağkan'ı tebrik ediyorum. Seçimlerin başta avukatlık mesleği olmak üzere yargı sorunlarının çözülmesine, baroların birliğine ve beraberliğine vesile olmasını dilerim.”

¥ DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: “Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na seçilen sayın Erinç Sağkan’ı tebrik ederim. Tarafsız ve bağımsız yargının inşası ve avukatlık mesleğinin itibarı için hayırlı olmasını dilerim.”

¥ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen meslektaşım Sayın Erinç Sağkan'ı tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğünün sağlanmasında önemli katkılarının olacağına yürekten inanıyorum.

¥ İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu: Türkiye Barolar Birliği Başkanı seçilen Av. Erinç Sağkan ve ekibini tebrik ediyorum. Hukuk içinde kalsınlar; adalet üzere olsunlar.

¥ İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: Türkiye Barolar Birliği seçimlerini kazanan Ankara Barosu Başkanı Sayın Erinç Sağkan'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.