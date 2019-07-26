Erikli-Keşan arasında yoldan çıkan araçta 2 kişi yaralandı Erikli-Keşan yolu arasında araç yoldan çıktı, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Erikli-Keşan yolu arasında araç yoldan çıktı, meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

26 Temmuz Cuma günü 08.20 sıralarında Mercan Köyü kavşağında kaza meydana geldi. Erikli’den Keşan yönüne doğru seyir halinde olan Merve Eroğlu yönetimindeki 22 RR 852 plakalı panelvan, Mercan Köyü sapağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yoldan çıkan araç ancak ağaca çarptıktan sonra durabildi.

Kaza sonrasında araç içerisine sıkışan Merve Eroğlu, Keşan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılıp 112 Acil sağlık ekipleri tarafından yine kazada hafif yaralanan Necdet Eroğlu ile birlikte Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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