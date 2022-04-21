Manchester United, Teknik Direktör Erik ten Hag'ın takımın başına getirildiğini açıkladı. Peki Erik ten Hag kimdir, nereli kaç yaşında? Erik ten Hag hangi takımları çalıştırdı?

Erik ten Hag kimdir?

Erik ten Hag, 2 Şubat 1970 doğumludur. Hollandalı bir profesyonel futbol menajeri ve Eredivisie kulübü Ajax'ın baş antrenörü olan eski bir oyuncu. Ten Hag öncelikle FC Twente, De Graafschap, RKC Waalwijk ve FC Utrecht için stoper olarak oynadı. 2000-01 sezonunda KNVB Kupası'nı kazandığı FC Twente ile üç kez görev yaptı.

Ten Hag , FC Twente ile kupayı kazanmadan on yıl önce 1990-91 sezonunda De Graafschap ile Eerste Divisie'yi kazandı. 2001-02 Eredivisie sezonunun bitiminden sonra, FC Twente için oynarken 2002'de 32 yaşında aktif oyunculuğu bıraktı.

2012 yılında, Ten Hag, kulübün hissedarı olan Marc Overmars tarafından Eerste Divisie'deki Go Ahead Eagles'ın yöneticisi olarak atandı. Go Ahead Eagles'daki tek sezonunda, takımı 17 yıl sonra ilk terfisine taşıdı.

6 Haziran 2013'ten, yerine Heiko Vogel'in geçtiği 2015 yılına kadar Bayern Münih II'yi çalıştırdı. Bayern Münih II baş antrenörü olarak son maçı 22 Mayıs 2015'te Nürnberg II'ye 1-0 yenildi. Ten Hag daha sonra 2015 yazında FC Utrecht'in Sportif Direktörü ve baş antrenörü oldu ve burada ilk sezonunda kulübü beşinci sıraya taşıdı. 2016-17 sezonunda FC Utrecht'in son sırasını dördüncü sıraya yükseltti ve Avrupa Ligi elemelerinde yer ayırttı. 21 Aralık 2017'de Marcel Keizer'ın görevden alınmasının ardından AFC Ajax'ın baş antrenörüne getirildi. Ten Hag, Ajax ile olan sözleşmesini 2022-23 sezonunun sonuna kadar uzattı. 16 Ocak 2022'de Ten Hag, 19. maç gününde takımı FC Utrecht'i 3-0 yenerek Ajax ile 100 galibiyete ulaşan lig tarihinin en hızlı teknik direktörü oldu ve 128 maçta bu başarıya ulaştı. 21 Nisan 2022'de Ten Hag, bir yıl daha uzatma seçeneği ile Haziran 2025'e kadar Manchester United'ın teknik direktörlüğüne getirildi.