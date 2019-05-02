Erik çekirdeği yüzünden çocuğu öldüresiye döven zanlı tutuklandı

Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tuzla’da 21 Nisan’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yifeci şekilde dövdüğü iddia edilen ve gözaltına alınan U.Ö. hakkında konutu terk etmemek, elektronik kelepçe takılmak suretiyle ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol kararına itiraz ederek, şüphelinin tutuklanmasını istedi. Talebi değerlendiren bir üst mahkeme olan Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebini kabul etti. Adli kontrol kararını kaldırarak şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bu kararın üzerine yeniden gözaltına alınan U.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından ikinci kez Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

"Erik çekirdeği atıyorlardı, pişmanım"

Şüpheli mahkeme sorgusunda, “Ben Kavakpınar Mahallesi’ne kuşlarıma yem almaya gidiyordum. Giderken kırmızı ışıkta durdum, 5-6 çocuk erik çekirdeği atıyorlardı. Çıt çıt sesleri duydum. Camı açtım. Çocuklar küfür ettiler. Aracımı kenara çektim. Çocuklardan birini kenara çektim, diğer çocukların yerini sordum. Mahalleyi gösterdi, mekanı gösterdi. Ağaçların olduğu yerdi. Gittim baktım yoklardı. Bir bayan geldi, bağırdı. Annesi sandım, çocuğu ona bıraktım. Ben sinirlendim” diyerek pişman olduğunu söyledi.

Şüphelinin avukatı, “Müvekkilim samimi beyanda bulunmuştur. Pişmandır, hürriyeti tahdit suçunun unsurları oluşmamıştır. 30 Nisan’da konut yasağı konuldu, ancak elektronik kelepçe bulunamamıştır. Savcı konutunu terk etmemesini söylemiştir. Kelepçe takılmaksızın evini terk etmemiştir. Tüm deliller toplanmıştır. Delil karartma şüphesi yoktur” diyerek müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını talep etti.

2 ayrı suçtan tutuklandı

Nöbetçi 3. Sulh Hakimliği, şüpheli U.Ö.’yü, “kasten yaralama” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi.