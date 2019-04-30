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Erik çekirdeği dayağına elektronik kelepçeli ev hapsi

Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.

30 Nisan 2019 Salı 22:00
Erik çekirdeği dayağına elektronik kelepçeli ev hapsi

Tuzla’da aracına erik çekirdeği attığı iddiasıyla 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö. hakkında konutu terk etmemek,elektronik kelepçe takılmak suretiyle ve yurtdışı yasağı konularak adli kontrol hükümleri uygulandı.



Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yifeci şekilde döven U.Ö. (27) gözaltına alınmıştı. Tuzla Asayiş Büro Amirliğindeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli U.Ö. Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüpheli U.Ö. savcılıktaki ifadesinde “Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olduğunu söyleyince, ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Ben zaten çocuğu bırakacaktım, pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu” diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.



Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüpheli U.Ö. mahkemedeki ifadesinde, “Aracımla Tuzla istikametinden Kavakpınar Mahallesi’ne seyir halindeyken kırmızı ışığın yanması nedeniyle durdum. Bu sırada yeşillik alanda bulunan birkaç çocuğun aracıma taş attığını gördüm. Çocuklara ‘taş atmayın’ diye bağırdım. Bana el, kol hareketi yaptılar. Trafik ışıkları yeşile dönünce birkaç metre ilerledikten sonra müsait bir yerde durdum.” dedi.



“Amacım darp etmek değildi, sinirle vurdum”


Çocukları yakalamak için peşlerine düştüğünü söyleyen U.Ö., “Bir sitenin önünde birini yakaladım. Amacım darp etmek değildi ama sinirle vurdum. Diğer çocukların yerlerini söylemesini istedim. Amacım hepsini ailesine teslim etmekti. Beni bir mahalleye götürdü çocukları bulamadık. Nereye gidebileceklerini sorduğumda ormanda mekanları olduğunu söyledi. Çocukla birlikte ormanlık alana gittik. Diğer çocukları ararken bir bayanın bana bağırdığını, hakaret ettiğini duydum. Al çocuğu diyerek bayana teslim ettim. Sonra arabaya binerek ayrıldım. Olay bundan ibarettir.” diyerek olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.



Mahkemeden tutuklama talebine ret


Mahkeme, şüpheli hakkında “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kendini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama” suçuna ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunmasına rağmen, atılı suçun kanunda öngörülen cezası, şüphelinin sabit ikametgah sahibi olması, tutuklamanın tedbir oluşu ve adli kontrol tedbiriyle beklenen faydanın sağlanabileceğini gerekçe göstererek tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.



Elektronik kelepçeli ev hapsi


Şüpheli U.Ö. hakkında konutu terk etmemek, elektronik kelepçe takılmak suretiyle ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 22:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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