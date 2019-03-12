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Erik çağlasının fiyatı dudak uçuklattı

Tezgahlarda 500 liradan yerini alan erik çağlasının fiyatı şaşırttı.

12 Mart 2019 Salı 09:53
Erik çağlasının fiyatı dudak uçuklattı

Tezgahlarda 500 liradan yerini alan erik çağlasının fiyatı dudak uçuklatıyor. Gram ile satılan erik sipariş üzerine getiriliyor.

 

Bahar aylarının vazgeçilmezi olan çağlalar tezgahlarda yerini almaya başladı. Badem çağlası 70, nektari çağlası 50 TL’den satışa sunulurken, erik çağlasının fiyatı ise vatandaşları şaşkına çeviriyor. Antalya ve Mersin’de seralarda bodur ağaçlarda yetiştirilen eriğin kilosu 500 TL’den satılıyor. 100’er gramlık paketler halinde satılan eriğin 100 gramı 50 TL’den tezgahlara indi.

 

Özel sipariş üzerine getirilen erik çağlası Adıyaman’a hamile bir kadının isteği üzerine getirildi. Manav esnafı Yasin Altındal, 2 adet 100’er gramlık pakette erik getirtti. Paketlerden birisini sipariş veren müşterisine satan Altındal, elinde kalan diğer pakete ise müşteri arıyor.

 

Çeyrek altından daha pahalı olan bir kilo erik ile 100 kilo domates, 100 adet marul, 500 demet maydanoz, 165 kilo limon, 14 kilo kuşbaşı et alınabiliyor.

 

Manav esnafı Yasin Altındal, çağla sezonunun başladığını belirterek, “Adıyaman’da erik şuan olmadı daha zamanı var. Biz de Antalya veya Mersin’den serada yetişen erikleri sipariş ediyoruz. Şu an fiyat çok yüksek. Bir bayan müşterimiz özellikle sipariş verdiği için bizde Mersin’den getirdik. 100 gramını şu an 50 liraya satıyoruz. Kilosu 500 liraya geliyor. Gelen müşterimize soruyoruz, ‘erik lazım mı’ diye. ‘Eriğimiz bugün kampanyada’ diyoruz. 50 TL dediğimiz zaman müşteri şoka giriyor. Bir kilo erik şu an 500 lira, 1 çeyrek altın 350-360 lira. Yani bir kilo erik bir çeyrek altından pahalı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:53
  1. Mersin
  2. Antalya
  3. Adıyaman
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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