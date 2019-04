Eric Burdon ve The Animals İstanbul'da sahne alacak

İSTANBUL (AA) - İngiliz besteci, şarkıcı ve aktör Eric Burdon, kurucusu ve vokalisti olduğu müzik topluluğu The Animals ile İstanbul'da konser verecek.

Yapı Kredi 75. Yıl Konserleri kapsamında Türkiye'ye gelecek olan topluluk, 20 Haziran'da Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Rolling Stone dergisi tarafından 2008 yılında hazırlanan "Müzik Tarihinin En İyi 100 Sesi" listesinde yer alan Burdon ile grubu, Piu Entertainment ve Atlantis Yapım organizasyonuyla sahne alacak.

Newcastle'da 1962'de kurulan grup, "The House of the Rising Sun", "Baby Let Me Take You Home", "I'm Crying", "Boom Boom", "Don't Let Me Be Misunderstood", "We Gotta Get out of This Place", "It's My Life" ve "Sky Pilot"ın da aralarında bulunduğu çok sayıda unutulmaz şarkıyı yorumladı.