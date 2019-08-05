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ERHAVDER gökyüzüyle buluşturuyor

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER) 2019 uçuş sezonu başında başlattığı Paratrike (Motorlu Çift Kişilik Yamaç Paraşütü) uçuşlarını sürdürüyor.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
ERHAVDER gökyüzüyle buluşturuyor

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği (ERHAVDER) 2019 uçuş sezonu başında başlattığı Paratrike (Motorlu Çift Kişilik Yamaç Paraşütü) uçuşlarını sürdürüyor.


Uçuşlara katılanlar Erzincan’da böylesine güzel bir hizmetin verilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyorlar. Erzincan’ın Yamaç paraşütüyle ünlü olduğunu duyduklarını ama deneme fırsatını bir türlü yakalayamadıklarını söyleyen vatandaşlar uçma duygusunun gerçekten büyük bir zevk olduğunu belirttiler.


Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği Başkanı Eren Varlı yaptıkları uçuş etkinlikleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamasında; “2018 yılı son aylarında kurduğumuz Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneği olarak şehrimizde doğa sporlarının gelişimine tanıtılmasına elimizden geldiğince katkı sunmaya destek olmaya çalışıyoruz. Erzincan yamaç paraşütü denilince pilotlar tarafından aktif olarak bilinen şehir. Ancak turizm alanında vatandaşlarımıza daha ulaşılabilir olmak adına Paratrike (Motorlu Çift Kişilik Yamaç Paraşütü) uçuşlarıyla bu zevki yaşatıyoruz. Pilot eşliğinde hiçbir eğitim almadan kısa bir bilgilendirmeyle belli sağlık sorunu olmayan herkes bu sporu en azından deneyimleye bilme imkânına kavuşuyor.


Yürüme engelli bir kardeşimizi bile bu sporla tanıştırabiliriz. Paratrike dediğimiz makine de yolcumuzun yapması gereken tek şey oturup uçuşun keyfini çıkarmak. Yerden hızlanarak havalanıyoruz. Küçük bir uçak gibi düşünebiliriz. Ekşisu bölgesi üzerinde uçuşlarımızı yapıyoruz. Bu uçuşlara katılmak isteyen herkes gerek sosyal medya gerekse bize Ordu Çarşısı 3. Kat dernek ofisimizden ulaşabilir. Soysal medyada derneğimizin kısaltma ismi “ERHAVDER” yazarak bizleri takip edebilirler” dedi.


Uçuşlara katılan İlker Turan; “Az önce uçuş yaptık. Gerçekten çok zevkli adrenalin dolu bir his. Kuşlar gibi uçabilmek çok farklı. Bu hayatta kuş olup uçmak varmış. Harikaydı. Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Derneğine bu faaliyetleri için çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:48
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