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Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

MHP Merkez Disiplin Kurulu tarafından Samsun Milletvekili Erhan Usta hakkında "parti üyeliğinden kesin çıkarma" cezası verildi

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:38
Erhan Usta MHP'den ihraç edildi

ANKARA (AA) - MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın partiden ihracına karar verdi.

MHP'den yapılan yazılı açıklamada, parti tüzüğünün ilgili maddesi çerçevesinde, tedbirli olarak "kesin çıkarma cezası" istemiyle MDK'ye sevk edilen Usta hakkında düzenlenen disiplin soruşturma dosyasının disiplin kurulu tarafından müzakere edildiği bildirildi.

Açıklamada, müzakere sonucunda yapılan gizli oylamayla MHP Ankara Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Usta'nın parti üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.

Samsun Milletvekili Usta, "Cumhur İttifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları" dolayısıyla parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle MDK'ye sevk edilmişti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 15:38
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