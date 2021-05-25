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Biyografi Erhan Tuncel kimdir? Erhan Tuncel nerelidir? Erhan Tuncel ne iş yapar?
Biyografi

Erhan Tuncel kimdir? Erhan Tuncel nerelidir? Erhan Tuncel ne iş yapar?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 7 videodur genelde devleti özelde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef makta. Organize suç şebekesi elebaşı Sedat Peker’in iddialarına cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder?" sorusunu gazetecilere yöneltti. Bakan Soylu’nun Erhan Tuncel açıklaması sonrası kim bu Erhan Tuncel? sorusu da merak edilmeye başlandı. Peki Erhan Tuncel kimdir? Erhan Tuncel nerelidir? Erhan Tuncel ne iş yapar?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:57:00 - 2021-05-25 11:58:17
Erhan Tuncel kimdir? Erhan Tuncel nerelidir? Erhan Tuncel ne iş yapar?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Erhan Tuncel ile Sedat Peker'i kim ortak yapar? Bu sorunun cevabını bana verir. Erhan Tuncel kim? Sedat Peker'e Erhan Tuncel'i kim emanet eder? Bireylerden değil bir sistemden bahsediyorum." dediği Sedat Peker, "Erhan Tuncel'i hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum, telefon görüşmemiz" yok ifadelerini kullandı.

Erhan Tuncel kimdir?

Erhan Tuncel 2 Eylül 1933 tarihinde Erdirne’de  doğdu. Ankara Gazi Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve İsviçre Üniversitesi'nde Siyasi ve İdari İlimler Doktorası yapmıştır. 1986-1992 yılları arasında Suriye Büyükelçisi, 1992-1993 yıllarında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve İşler Genel Müdürü, 1993-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve 1994-1998 yılları arasında Lüksemburg Büyükelçisi olmuştur. 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı müşavirliğine atanmış, aynı yıl yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

Erhan Tuncel Hrant Dink davası

Hrant Dink davasında zaman aşımı ihtimaline ilişkin dosyası ayrılan 9 sanık hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme Erhan Tuncel’i, Hrant Dink’i öldürmeye yardımdan 18 yıl, örgüte yardımdan 2 yıl 6 ay ve Trabzon’daki bombalı saldırıya ilişkin 79 yıl olmak üzere 99 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti Tuncel’in tutuklanmasına karar verdi.  Mahkeme silahlı örgüt kurma ve yönetme suçundan Yasin Hayal’i 7 yıl 6 ay hapse çarptırdı.

 

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