Erhan Özbek, Dumlupınar Ziraat Odası Başkanı oldu
Kütahya’nın Dumlupınarilçesinde Ziraat Odası Başkanı seçiml gerçekleştirildi.26 Şubat 2019 Salı 11:20
Kütahya’nın Dumlupınarilçesinde Ziraat Odası Başkanı seçiml gerçekleştirildi.
Ziraat Odası binasında gerçekleştirilen seçimlere Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, İlçe Emniyet Amirimiz İbrahim Kurt ve Kütahya Zİraat Odası Başkanı Ömer Demirtaş, HAYKOOPBölge Başkanı Yusuf Çalışkan veesnaflar katıldı.
HAYKOOPBölge Başkanı Yusuf Çalışkan’ın Divan Başkanlığı yaptığı başkanlık seçiminde ilçe esnaflarındanErhan Özbek Ziraat Odası Başkanı seçildi.
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