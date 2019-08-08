Erhan Nacar kimdir? Sosyal güvenlik uzmanı Erhan Nacar

Erhan Nacar cinsel istismardan tutuklanıp daha sonra serbest bırakılmıştı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, hakkında çıkan iddialara ilişkin, “Üzerime atılmış böylesine üzücü bir asılsız yük var. İçerisinde bulunmuş olduğum konu son derece hassas ve üzücüdür” demişti. Çocukları ‘tacizden koruma’ hedefiyle kurulan bir derneğin başkanı Erhan Nacar'ın 8 yaşındaki erkek çocuğunu istismardan tutuklandığı ve hakkında dava açıldığı iddia edilmişti. Baba suçlamaları kabul etmezken iddianamede çocuğun beyanlarının tereddüte yer bırakmadığı, cinsel istismar suçunun oluştuğu belirtilmişti. Erhan Nacar'ı Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan da övmüştü. Peki Erhan Nacar kimdir?

Erhan Nacar, 14/01/1975 tarihinde İzmir’de doğdu. 1994 yılında Atatürk Ticaret Meslek Lisesinden mezun oldu. Bir süre Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Oda Başkanı Feyzullah Topçu’nun yanında staj yapmaya başladı. 1998 yılında Anadolu Üniversitesinden mezun oldu. 1999-2000 yıllarında Artvinde Muhasebeci olarak askerliğini tamamladı. Başkan Feyzullah Topçu’nun isteği üzerine eski işine tekrar başladı. Türkiye ve birçok Avrupa ülkesinde sosyal güvenlik alanında verilen seminer ve kongrelere katıldı.

2004 yılında serbest Muhasebeci sınavlarına katıldı. Serbest Muhasebeci Ruhsatı aldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı belgesini aldı.

2005 yılında iş yeri açtı. Muhasabe ve Sosyal Güvenlik alanında danışmanlık hizmeti vermeye başladı, ve birçok şirkete işveren desteği Verdi. Merkezi Ankarada bulunan İlke Emeklilik firmasının ilk temsilciliğini Almanya Honnever’da 2009 yılında faaliyete geçirdi.

İkinci şubesini 2010 yılında sturttgart’ta açtı. 2012 yılında, İlke yurt dışı Emeklilik Danışmanlığını Hukuk Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerini kurumsallaştırdı.Halen bu alanda ki tüm faaliyetlerine devam etmektedir. İlke Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri çatısı altında da eğitim hizmeti vererek Sosyal Güvenlik alanında yeni Sosyal Güvenlik Uzmanları yetiştirmeye başladı. 2011 yılında merkezi Ankarad bulunan DİVA-SEN ( Diyanet ve vakıf çalışanları sendikası)’ da danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 2011-2013 yılları arasında Avrupa Milli Gazetede Sosyal Güvenlik alanında ‘’A’dan Z’ye Emeklilik’’ başlıklı köşe yazıları yazıldı.