Erguvan Halk Otobüsleri denetleniyor mu?! Gazetemiz okurlarından Emre Bey, "Erguvan Halk Otobüsleri denetleniyor mu?!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Emre Bey İstanbul’da Güneşli-Mecidiyeköy erguvan halk otobüsleri denetleniyor mu acaba? Tamamen parayla artık bilet alınan ve her yerinden ses gelen otobüsleri kim denetliyor acaba?

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.