Gazetemiz okurlarından Emre Bey, "Erguvan Halk Otobüsleri denetleniyor mu?!" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
19 Eylül 2019 Perşembe 11:46
Emre Bey
İstanbul’da Güneşli-Mecidiyeköy erguvan halk otobüsleri denetleniyor mu acaba? Tamamen parayla artık bilet alınan ve her yerinden ses gelen otobüsleri kim denetliyor acaba?
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