Ergül Avcı Eroğlu kimdir nereli? Ergül Avcı Eroğlu hayatı!
Aydın Büyükşehir Belediyespor ile yollarını ayıran Ergül Avcı Eroğlu, Fenerbahçe Opet'e transfer oldu. Opet’e transfer olan Ergül Avcı Eroğlu’nun hayatı, kariyeri bir anda arama motorunun en çok arananlar listesinde yerini aldı. Peki Ergül Avcı Eroğlu kimdir? Ergül Avcı Eroğlu nereli kaç yaşında? Ergül Avcı Eroğlu kariyeri.
Aydın Büyükşehir Belediyespor ile yollarını ayıran Ergül Avcı Eroğlu, Fenerbahçe Opet'e transfer oldu. Opet’e transfer olan Ergül Avcı Eroğlu’nun hayatı, kariyeri bir anda arama motorunun en çok arananlar listesinde yerini aldı. Peki Ergül Avcı Eroğlu kimdir? Ergül Avcı Eroğlu nereli kaç yaşında? Ergül Avcı Eroğlu kariyeri.
Ergül Avcı Eroğlu kimdir?
Ergül Eroğlu, 24 Temmuz 1987 tarihinde Bursa'da doğdu. Türk kadın voleybolcudur. Orta oyuncu pozisyonunda görev yapmaktadır.
Ergül Avcı Eroğlu kariyeri
Voleybola Bursa Bosch Spor kulübü ile başlamıştır. Profesyonel voleybol kariyeri ise Yeşilyurt Spor Kulübü'ne transfer olmasıyla başlamıştır. 2003-2008 yılları arasında Yeşilyurt Spor Kulübü'nde, 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 2009-2010 sezonunda Nilüfer Spor Kulübü'nde, 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde, 2011-2013 yılları arasında Vakıfbank Spor Kulübü'nde, 2013-2014 sezonunda Galatasaray Spor Kulübü'nde, 2014-2015 sezonunda Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü'nde forma giymiştir. 2015-16 sezonu başında Fenerbahçe Grundig'e transfer olmuştur.