'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

yeniakit.com.tr özel haber

Türkiye vesayet döneminin kalıntılarını tek tek silerken eski Türkiye özlemi içerisinde olanlar yeniden devreye girdi. FETÖ belasını 15 Temmuz destanıyla başından savan, yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye üzerinde oynanan oyunların ardı arkası kesilmiyor.

FETÖ bahanesiyle Ergenekon'u aklama çabası

Türkiye’de vesayetçi sistemin arka planındaki karanlık güç olan Ergenekon terör örgütü, FETÖ bahanesiyle aklanmaya çalışılıyor. Bir kısım odaklar Fetullahçı Terör Örgütü’nün davayı sulandırmasını ve provoke etmesini bahane göstererek varlığını halen devam ettiren Ergenekon terör örgütünü milletin hafızasından silmeye ve gizlemeye çabalıyor.

Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden görülmeye başlanan 235 sanıklı Ergenekon davasında İstanbul Cumhuriyet Savcısı 647 sayfalık mütalaasında "'Ergenekon' adlı bir 'terör örgütü'nün varlığı ispat edilememiştir" ifadelerini kullandı.

Örgütün varlığına delil olmadığını ileri süren savcı 199 sanığın da beraatini istedi. Savcının delil yetersizliği bahanesiyle kapatmaya çalıştığı davanın duruşması 27 Aralık 2018 tarihine ertelendi.

Terör örgütlerini maşa olarak kullanan küresel güçlerin FETÖ bahanesiyle deşifre olan başka bir terör örgütü Ergenekon’u gizlemek için harekete geçtiği yorumları yapılırken, içerideki kalemşörler de aynı noktadan düğmeye basılmış gibi köşe yazılarında Ergenekon terör örgütünü aklama yarışına girdi.

Kalemşörler devreye sokuldu

Hürriyet’te kalem oynatan Ertuğrul Özkök ve Yalçın Bayer ile Sözcü yazarları Yılmaz Özdil ve Soner Yalçın köşe yazılarında 'Ergenekon terör örgütü'nün olmadığı yaygarası koparttılar.

AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıkta deviremeyenlerin "Ordu göreve" sloganlarının atıldığı Cumhuriyet mitingleriyle, kapatma davalarıyla, darbe tehditleriyle, önemli isimlere suikastlerle Türkiye’yi kaosa sürükleyerek darbeye zemin hazırladıkları karanlık dönemi görmezden gelen söz konusu yazarlari FETÖ ihanet şebekesini bahane ederek Ergenekon’u ve Ergenekoncuları "masum" göstermeye kalkıştı.

FETÖ ile işbirliği yapan CHP’yi akladı!

AK Parti’nin kapatılmaya çalışıldığı yargı kararlarına, 27 Nisan 2007’de gece saatlerinde Genelkurmay’ın internet sitesinden yayınlanan darbe muhtırasına ses çıkarmayan ve görmezden gelen Soner Yalçın Sözcü gazetesindeki yazısında, FETÖ ve terör partisi HDP ile kolkola giren CHP’yi kendince aklayarak AK Parti’yi suçlayan şu ifadelere yer verdi;

"O zorlu günlerde CHP’liler Ergenekon soruşturmasının kumpas olduğunu çabucak anladı. Kimi MHP’lilerde davanın hukuk dışı olduğunu hemen kavradı. Peki AKP'nin çoğunluğu, dönek liboş takımının hepsi ve HDP çevresi, FETÖ'nün Ergenekon kumpasına nasıl acelece kandı? Soruşturma ve davaya ilişkin kuşku duymadılar! FETÖ'nün 'kullanışlı maşası' oldular. Niye?. Öyle ya 'Delil' diye sunulanlar aslında kara komedi idi."

Bidon kafa Özdil yine milleti aşağıladı

Sözcü Gazetesinin diğer bir bitik yazarı bidon kafalı Yılmaz Özdil de yazısında Ergenekon’u konu aldı.

Yazısında devleti alenen aşağılayan Özdil, Türk milletinin de millet olamadığını ileri sürerek millete alenen hakaret etti.

Vatanı için canından, ailesinden vazgeçenlerin destanı olan 15 Temmuz ruhunu görmek istemeyen Özdil, pişkince milleti millet yapanın din ve tarih değil, ruh olduğunu yazdı.

Özdil yazısında şu çirkin ifadeleri kullandı;

"O güne kadar bir devletimiz olduğunu sanıyorduk mesela.. Hollywood yapımı kovboy filmi dekoru olduğu ortaya çıktı..Önden bakınca, bildiğin bina gibi görünüyordu.. Arkasına bakınca, meğer kalasla tutturulmuş, dandik kontrplaktı.. İttirsen yıkılacaktı.. İttirdiler, yerlebir oldu.. Emperyalizm, yerli işbirlikçileriyle milleti denedi.. Millet, millet olmayı beceremedi.. Çünkü milleti millet yapan, ne dindir aslında, ne ırktır, ne tarihtir, ne kültürdür, ne paradır, ne coğrafyadır, ne ordudur, ne de ideolojidir. Milleti millet yapan, ruhtur..."

Özkök, Erbakan’ı çarpık görüşüne alet etti

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök de savcının Ergenekon’u aklayan sözlerine destek vererek merhum Necmettin Erbakan’ı kendi emellerine alet etti.

Özkök yazısında 2010 yılında NTV televizyonuna konuşan Erbakan’ın, Ergenekon davası ile ilgili söylediğini iddia ettiği sözleri aktararak kendince mütedeyyin insanların da Ergenekon’a inanmadıkları algısı oluşturmaya çalıştı.

Gemi iyice azıya aldılar!

Hürriyet’in başka bir Ergenekon temizlikçisi yazarı Yalçın Bayer ise yazısında kendi düşünceleri yerine Ergenekon soruşturmasının önemli şüphelilerinden olan Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun savcının mütaalasını ‘yetersiz’ bulduğu açıklamasını paylaştı.

Savcının "Ergenekon terör örgütüne ait delil yok" açıklamasını yetersiz bulan Eminağaoğlu, pişkince savcıya neler söylemesi gerektiğini de söyledi.

Utanmadan bir de yetersiz buldu!

Eminağaoğlu skandal açıklamasında "Savcı kanıt yetersizliğine dayanarak beraat kararı verilmesini istiyor. Ergenekon diye bir terör örgütü hiç kurulmadı, böyle bir örgüt ve suç uyduruldu demiyor." sözleriyle savcının mütaalası yeterli görmeyerek daha da fazlasını istedi.

Ağaoğlu, mahkemenin delil yetersizliğinden değil de "Böyle bir örgüt hiç kurulmadı, böyle bir örgüt uyduruldu" gerekçesiyle beraat kararı vermesi halinde Ergenekon sanıklarının suç duyurusunda bulunabileceklerini belirterek, mahkemenin suç duyurusunda bulunulmasını istemediğini savundu.

Eğin de koroya katıldı

Habertürk yazarı Oray Eğin de bugünkü yazısında Ergenekon'u "aklayan" şu ifadelere yer verdi;

"Ergenekon gibi bir yalanı satmak için sadece insanın içine kuşku düşürmek yeterdi. Bugün resmen çöken dava 10 sene önce insanları birbirine kırdırarak, hiç ummadık kişilere yönelik hayali suçlamalarla başladı. Medya bu yalana alet oldu, en kuşkucumuz bile tutuklanan askerleri, STK üyelerini, akademisyenleri, gazetecileri gördükçe en azından bir kere 'Acaba mı' diye tereddüt etti."

yeniakit.com.tr