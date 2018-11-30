Ergenekon savcısı mütalaasını açıkladı: Terör örgütü varlığı ispat edilemedi
Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında 237 sanık hakkında 647 sayfalık mütalaada tartışmalı bir karara imza atarak, "Ergenekon terör örgütü varlığı ispat edilemedi" ifadesine yer verildi.30 Kasım 2018 Cuma 14:49
Yeniden görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, "Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delille kanıtlanamamıştır. Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanamamıştır" denildi.
Savcı, Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan ve Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım için ağırlaştırılmış müebbet hapis, aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında da ceza istedi. 199 sanık için beraat istendi.
Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.
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