Ergenekon savcısı mütalaasını açıkladı: Terör örgütü varlığı ispat edilemedi

Yeniden görülen Ergenekon davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, "Ergenekon terör örgütünün varlığı kesin ve inandırıcı delille kanıtlanamamıştır. Ergenekon terör örgütünün varlığı ispatlanamamıştır" denildi.

Savcı, Danıştay saldırısı faili Alparslan Arslan ve Danıştay saldırısı sanığı Osman Yıldırım için ağırlaştırılmış müebbet hapis, aralarında bulunduğu 24 sanık hakkında da ceza istedi. 199 sanık için beraat istendi.

Mahkeme, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 27 Aralık'a ertelediğini açıkladı.