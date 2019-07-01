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Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapisle cezalandırıldı
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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:23
  1. Ergenekon davası

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