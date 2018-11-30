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Ergenekon davasının mütalaasında, 201 sanık hakkında beraat ve düşme, 32 sanık hakkında ise çeşitli suçlardan hapis cezası istendi.
30 Kasım 2018 Cuma 14:59
Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:59
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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