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"Ergenekon" davasının hakim ve savcıları hesap veriyor

"Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına devam edildi- Duruşmada eski hakim Hasan Hüseyin Özese, savunma yaptı

26 Mart 2019 Salı 17:18
"Ergenekon" davasının hakim ve savcıları hesap veriyor

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada eski hakim Hasan Hüseyin Özese, savunma yaptı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince Bölge Adliye Mahkemesindeki salonda görülen duruşmaya, FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanık eski hakim Ercan Fırat, sanık avukatları ile bazı mağdurlar katıldı.

Mahkeme Başkanı Haydar Metiner'in dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okumasının ardından savunma için eski hakim Özese'ye söz verildi.

Suç işlemediğini ve örgüt üyesi olmadığını ileri süren Özese, meslek hayatı boyunca maddi gerçeklerin ortaya çıkması için çalıştığını savundu.

Özese, Ergenekon davasında hukuktan, yasalardan ve adalet ilkelerinden ayrılmadan delillere göre karar verdiklerini iddia etti.

Mahkeme Başkanı olarak sanıklara savunmaya yönelik uygun süreler verdiğini belirten Özese, duruşma salonunun yanında bulunan bir odaya ekran yerleştirildiğini, bazı sanıkların duruşmayı bekleme odası şeklinde oluşturulan yerden takip ettiğini dile getirdi.

Mahkeme Başkanı Metiner'in, "Duruşma salonunda olması sanık için ödevdir." sözleri üzerine Özese, sanıkların rahat etmesi için böyle bir uygulama yapıldığını, savunma yapanların duruşma salonunda olduğunu söyledi.

Sanık Özese, suç uydurmadığını ve görevini kötüye kullanmadığını öne sürdü.

Duruşmaya, yarın Özese'nin savunmasıyla devam edilecek.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 17:18
  1. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları hakim karşısında
  2. Ergenekon davası
  3. FETÖ
  4. Yargıtay 8. Ceza Dairesi

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