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Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi

01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
Ergenekon davasında, tüm sanıkların "silahlı örgüt kurmak yönetmek, üyelik, yardım ve yataklık" suçundan beraatine karar verildi
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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 14:21
  1. Ergenekon
  2. Ergenekon davası
  3. Ergenekon'da karar

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