0553 313 94 23

Ergenekon davasında örgüt suçundan tüm sanıklara beraat

Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların ‘Örgüt kurma veya yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından beraatine karar verdi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
Ergenekon davasında örgüt suçundan tüm sanıklara beraat

Ergenekon davasında kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların ‘Örgüt kurma veya yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından beraatine karar verdi. Mahkeme, Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atılması ve Danıştay saldırısından dolayı Alparslan Arslan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.


Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, ‘Örgüt kurma veya yönetme’, ‘Örgüt üyeliği’ suçlarından tüm sanıkların beraatine karar verdi.


Cumhuriyet Gazetesine bomba atılması ve Danıştay saldırısından dolayı Alparslan Arslan’ı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum eden mahkeme, sanıklardan Erhan Timuroğlu, İsmail Sağır ve Osman Yıldırım’ı ise aynı suçlardan müebbet hapse çarptırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı
    1. Babasını bıçaklayarak öldüren şahıs..
    2. Kuşadası’nda engeller sahnede aşıldı
    3. "Tasarrufu her noktada düşüneceğiz"
    4. Elektrikli bisikletten düşen bir kişi..
    5. Konya’da Geleneksel Köprülü Kanyon..
    6. Muğlaspor’da transfer çalışmaları..
    7. İmamoğlu göreve geldi! İBB’de bir..
    8. KKTC'ye düşen cismin S-200 füze..
    9. Isparta Kara Havacılık Okulu’ndaki..
    10. Seramiksan'dan ıslak zeminler için..
    11. AB liderlerinin "başkanlık..
    12. Traktör kanala düştü, sürücüsünün..
    13. Yangından kurtarılan yavru leyleklere..
    14. ’Vosvos’ tutkunları Ünye’de
    15. Fikret Orman korkutan açıklamayı yaptı
    16. Trabzon’da 6. Uluslararası Dede Korkut..
    17. Gürpınar’da sezonun ilk sera hasadı..
    18. Osmanlıspor'da Osman Özköylü dönemi..
    19. Yasin’le sözleşme yenilendi
    20. Rusya tek taraflı yaptırımlar ve..
    21. Fikret Orman'dan yayıncı kuruluş..
    22. Gemlik’te Kabotaj Bayramı coşkusu
    23. Uyuşturucu kullanmaktan ceza alan..
    24. EBEGEM’de yeni dönem kursları başladı
    25. Maltepe Belediye meclisi katliamlara..
    26. Mısır'da yaşayan Türk asıllı sanatçı..
    27. Denize düşen kadın itfaiye ekipleri..
    28. Eski Bakan Hüseyin Çelik’in babası..
    29. Selçuklu’da çocuklar karne şenliğinde..
    30. Van’da ‘İl Spor Merkezleri’ açıldı
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    CHP’li lezbiyenler Canan’la evlenmek için sıraya girdi!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor